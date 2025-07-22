Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Аталанта націлилася на підписання К’єзи

Олег Дідух — 22 липня 2025, 14:15
Аталанта націлилася на підписання К’єзи
ФК Ліверпуль

Вінгер Ліверпуля Федеріко К’єза може продовжити кар’єру в Аталанті.

Про це повідомляє SportItalia.

К’єза не входить в плани Ліверпуля на новий сезон. Головний тренер команди Арне Слот навіть не включив італійця до складу "Червоних" на передсезонний збір.

В свою чергу, Аталанта розглядає К’єзу як потенційну заміну Адемолі Лукману, який близький до переходу в Інтер. Клуб із Бергамо готовий віддати Ліверпулю за 27-річного італійця 12 мільйонів євро – рівно стільки ж, за скільки чемпіони Англії минулого року купили вінгера у Ювентуса.

Через часті травми К’єза не зміг проявити себе в Ліверпулі. У минулому сезоні на його рахунку 2 голи та 2 асисти в 14 матчах у всіх турнірах. Його контракт діє до літа 2028 року.

Аталанта Ліверпуль Адемола Лукман Федеріко К'єза

Федеріко К'єза

Ліверпуль готовий віддати Наполі двох гравців за Осімхена
Італійський вінгер хоче залишити Ліверпуль
Ексхавбек Ювентуса може повернутись у Серію А
Наполі може влітку повернути К'єзу в Серію А
Ліверпуль і Аталанта можуть здійснити гучний обмін гравцями

Останні новини