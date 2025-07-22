Аталанта націлилася на підписання К’єзи

Вінгер Ліверпуля Федеріко К’єза може продовжити кар’єру в Аталанті.

Про це повідомляє SportItalia.

К’єза не входить в плани Ліверпуля на новий сезон. Головний тренер команди Арне Слот навіть не включив італійця до складу "Червоних" на передсезонний збір.

В свою чергу, Аталанта розглядає К’єзу як потенційну заміну Адемолі Лукману, який близький до переходу в Інтер. Клуб із Бергамо готовий віддати Ліверпулю за 27-річного італійця 12 мільйонів євро – рівно стільки ж, за скільки чемпіони Англії минулого року купили вінгера у Ювентуса.

Через часті травми К’єза не зміг проявити себе в Ліверпулі. У минулому сезоні на його рахунку 2 голи та 2 асисти в 14 матчах у всіх турнірах. Його контракт діє до літа 2028 року.