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Шахтар без проблем переміг Дніпро-1 у 10 турі УПЛ

Сьогодні 15:52 202 0
Гірники виграли 10-й матч поспіль
Шахтар без проблем переміг Дніпро-1 у 10 турі УПЛ
#Шахтар, #Дніпро-1, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар здобув перемогу над СК Дніпро-1 у рамках 10-го туру української Прем'єр-ліги.

Уже на 4-й хвилині Мораес відкрив рахунок у матчі. Збільшив перевагу "гірників" Тайсон наприкінці поєдинку.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
10 тур, 6 жовтня

Дніпро-1 - Шахтар 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 4 Мораес, 0:2 - 83 Тайсон

Стартові склади команд:

Дніпро-1: Юрчук - Сафронов, Лопирьонок, Логінов, Польовий -  Чичиков(Чичиков 73), Вакулко(Булеца 69), Кравченко, Назаренко - Когут(Куліш 82) - Супряга.

Запасні: Кліщук, Шаповал, Гуйе, Батагов, Коркішко, Булеца, Куліш.

Шахтар: Пятов - Додо, Кривцов, Бондар, Ісмаїлі - Степаненко, Алан Патрік(Тете 86) - Коноплянка(Коваленко 68), Тайсон, Марлос(Соломон 68) - Мораес

Жовті картки: Вакулко(26), Степаненко(33), Тайсон(57), Мораес(67), Когут(74), Польвоий(90)

Нагадаємо, Зоря у більшості не змогла перемогти Львів у 10 турі УПЛ.

Раніше, Ворскла зіграла внічию із Маріуполем.

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