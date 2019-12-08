Десна розгромила Карпати в УПЛ

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У 17 турі УПЛ Карпати вдома, на стадіоні Україна, зазнали поразки від Десни.

Чемпіонат України, УПЛ

17 тур

8 грудня

Карпати - Десна 2:6 (1:2)

Голи: 0:1 – 3 Імереков, 0:2 – 16, пенальті Філіппов, 1:2 – 17, пенальті Назарина, 1:3 – 51 Калитвинцев, 2:3 – 64 Бойчук, 2:4 – 77 Хльобас, 2:5 – 80 Калитвинцев, 2:6 – 88 Філіппов.

Карпати – Кудрик, Веремієнко, Мартінс, Дубінчак, Халль, Назарина, Ді Франко (Лях, 46), Гуцуляк (Деда, 68), Клец, Кучер (Артим, 60), Бойчук.

Десна – Литовка, Імереков, Гітченко, Фаворов, Калитвинцев (Дегтярев, 84), Мостовий, Огиря, Кузик (Картушов, 74), Фаворов, Філіппов, Хльобас (Конопля, 88).

Попередження: Мартінс (14), Фаворов (37), Дубінчак (74), Веремієнко (85).

Видалення: Кудрик (57).