Шахтар розібрався із ФК Львів у 15 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
У першому матчі 15 туру УПЛ Шахтар приймав ФК Львів.
Рахунок у матчі відкрили господарі вже на 11 хвилині гри, коли відзначився Мораес. Львів зміг зрівняти рахунок у грі всередині тайму, гол забив Микита Татарков.
У другій половині гри ще два м’ячі у ворота гостів забив Жуніор Мораес, зе один забив Алан Патрік.
Чемпіонат України, УПЛ
15 тур
22 листопада
Шахтар - ФК Львів 4:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 11 Мораес, 1:1 - 25 Татарков, 2:1 - 53 Мораес, 3:1 - 77 Мораес (пен), 4:1 - 85 Алан Патрік
Шахтар: П'ятов, Ісмаїлі, Кривцов, Матвієнко, Болбат, Маркос Антоніо (Майкон, 82), Степаненко (Дентіньо, 46), Коноплянка (Коваленко, 71), Алан Патрік, Тете, Мораес
ФК Львів: Бандура, Гончар, Братков, Приймак, Мартан, Борзенко, Татарков, Сабіно, Педро (Богунов, 79), Пернамбуко (Альваро, 71), Шина (Феліпе, 86)
Попередження: Степаненко (24), Мораес (78), Патрік (88) - Братков (19), Бандура (70), Сабіно (76), Альваро (86)
Нагадаємо, уболівальники Шахтаря влаштували акцію на підтримку Тайсона.
Раніше повідомлялося, що у FIFPro розчаровані рішенням КДК щодо Тайсона.