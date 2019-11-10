Джерело - Чемпіон.
У матчі 14 туру УПЛ донецький Олімпік зустрічався з ФК Олександрія.
Олімпік - Олександрія 0:0
Олімпік: Володимир Кринський, Дмитро Гришко, Захедітабар Шахаб (Джеффрі Чінеду 85), Павло Ксьонз, Іван Зотько, Андрій Кравчук, Євген Пасіч (Віталій Балашов 64), Роман Вантух, Максим Тейшейра, Сала Драман (Фабіньо 55), Сергій Політило
ФК Олександрія: Юрій Паньків, Владислав Бабогло, Кирило Ковалець (Євген Банада 77), Олексій Довгий, Денис Безбородько (Павло Пашаєв 54), Максим Третьяков, Денис Мірошніченко, Валерій Лучкевич, Дмитро Гречишкін, Каспарс Дубра, Максим Задерака (Олег Білик 6)
Попередження: Іван Зотько 29, Дмитро Гришко 84, Фабіньо 90+4 - Кирило Ковалець 55, Владислав Бабогло 58, Олексій Довгий 66, Олег Білик 90+3
Вилучення: Юрій Паньків 4, Володимир Шаран 84- друга жовта.
Раніше, було вилучено голкіпера команди Юрія Паньківа.
Нагадаємо, Олександрія вирвала нічию у матчі проти Сент-Етьєна.