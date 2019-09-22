Джерело - Чемпіон.
У 8-му турі української Прем’єр-ліги донецький Шахтар на виїзді переміг чернігівську Десну.
Чемпіонат України - Прем’єр-ліга 2019/20
8 тур, 22 вересня
Десна – Шахтар 0:1 (0:1)
Голи: 0:1 – 22 Марлос
Десна: Паст – Мостовой, Імереков, Гітченко, Д. Фаворов – Огіря, Богданов – Картушов, Фаворов (Дегтярьов, 68), Калітвінцев – Філіппов (Хльобас, 80).
Шахтар: Пятов – Ісмаїлі, Матвієнко, Кривцов, Болбат – Степаненко – Тайсон, Маркос (Патрік, 56), Марлос (Коноплянка, 86), Тете (Соломон, 72) – Мораес.
Попередження: 88 Богданов – 53 Тайсон, 63 Мораес, 90 Болбат
Раніше, Зоря та Маріуполь розписали нульову нічию.
Нагадаємо, Шахтар у неймовірному матчі переміг Зорю у 7 турі УПЛ.