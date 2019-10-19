Зоря здобула вольову перемогу над Десною у 11 турі УПЛ

Господарі переломили хід зустрічі

Джерело - Чемпіон.

У матчі 11 туру УПЛ луганська Зоря зустрічалася з чернігівською Десною.

На 17-ій хвилині матчу Дегтярьов після передачі Калітвінцева відкрив рахунок. В останні 10 хвилин основного часу зустрічі луганська команда переломила хід. Спочатку Леднєв зрівняв рахунок, а через чотири хвилини Юрченко реалізував пенальті і вивів вперед Зорю.

Чемпіонат України - УПЛ

11 тур, 19 жовтня

Зоря - Десна 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 17 Дегтярьов, 1:1 - 81 Леднєв, 2:1 - 85 Юрченко (пен)

Зоря: Шевченко - Тимчик, Вернидуб, Абу, Михайличенко - Іванисеня, Юрченко, Кочергін (Леднев 46), Кабаєв (Русин 46), Хомченовський - Громов (Будкiвський 81)

Десна: Паст - Д. Фаворов, Імереков, Гітченко, Мостовий - Огиря, Богданов (Конопля 89), А. Фаворов, Калитвинцев (Хльобас 88), Картушов - Дегтярьов (Єрмаков 75)

Попередження: Кабаєв, 23 – Фаворов, 12, Калітвінцев, 84.

Нагадаємо, Зоря у більшості не змогла перемогти Львів у 10 турі УПЛ.