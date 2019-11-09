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У рамках 14 туру чемпіонату України Десна у домашньому матчі зіграла внічию із Дніпро-1.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
09 листопада, 14 тур
Голи: 0:1 – 45+2 Шаповал, 1:1 – 48 Хльобас
Десна: Паст – Конопля, Імереков, Гітченко, Д. Фаворов – Мостовий, Огіря – Картушов, А. Фаворов, Хльобас (Калітвінцев, 74) – Філіппов (Дегтярьов, 85)
Дніпро-1: Юрчук – Шаповал, Гуйє, Логінов, Сафронов – Загальський (Булеца, 67) – Польовий, Назаренко, Когут, Вакулко – Куліш (Супряга, 63)
Попередження: Мостовий, 62 – Гуйє, 53, Загальський, 66, Польовий, 79, Шаповал, 90+3
Раніше, Карпати врятувалися у матчі із Маріуполем у 14 турі УПЛ.