 Десна - Дніпро-1 1:1. Огляд матчу. ВІДЕО | Футбол | Champion.com.ua
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Десна - Дніпро-1 1:1. Огляд матчу

Сьогодні 18:18 148 0
Господарі змогли відігратися на початку другої половини гри
Десна - Дніпро-1 1:1. Огляд матчу
#Десна, #Дніпро-1, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У рамках 14 туру чемпіонату України Десна у домашньому матчі зіграла внічию із Дніпро-1.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
09 листопада, 14 тур

Десна - Дніпро-1 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 45+2 Шаповал, 1:1 – 48 Хльобас

Десна: Паст – Конопля, Імереков, Гітченко, Д. Фаворов – Мостовий, Огіря – Картушов, А. Фаворов, Хльобас (Калітвінцев, 74) – Філіппов (Дегтярьов, 85)

Дніпро-1: Юрчук – Шаповал, Гуйє, Логінов, Сафронов – Загальський (Булеца, 67) – Польовий, Назаренко, Когут, Вакулко – Куліш (Супряга, 63)

Попередження: Мостовий, 62 – Гуйє, 53, Загальський, 66, Польовий, 79, Шаповал, 90+3

Раніше, Карпати врятувалися у матчі із Маріуполем у 14 турі УПЛ.

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