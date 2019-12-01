 Десна - Олександрія 2:0. Огляд матчу. ВІДЕО | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Визначилися суперники збірної України на Євро-2020
Вчора 19:56 4242
Семеренко потрапила до ТОП-10 у спринті на першому етапі Кубка світу
Сьогодні 17:45 535 1
Десна перемогла Олександрію у 16 турі УПЛ
Сьогодні 15:56 492 1
Маріуполь відібрав очки у Шахтаря у 16 турі УПЛ
Сьогодні 15:54 888
Став відомий повний календар і розклад Євро-2020
Сьогодні 13:33 2870
Збірна України зіграє товариські матчі із Францією та Польщею
Вчора 21:43 1335
Шевченко: Україна має чудові шанси на вихід із групи
Вчора 20:51 2679
Жеребкування Євро-2020: Як це було
Вчора 20:00 5240
Ворскла перемогла Колос у 16 турі УПЛ
Вчора 18:55 599
Італія виграла змішану естафету Кубка світу, Україна - 15
Вчора 17:26 957
Блоги
Голкіпер Вест Гема розридався після вдалого дебюту за клуб
Голкіпер Вест Гема розридався після вдалого дебюту за клуб Valeriy Ruchka
Сьогодні 19:25 261
НБА. Перспективи сезону. Чикаго та Портленд
НБА. Перспективи сезону. Чикаго та Портленд Іван Чуперка
Сьогодні 02:54 298
Уболівай до кінця. Шахтар презентував промо вирішального матчу Ліги чемпіонів проти Аталанти
Уболівай до кінця. Шахтар презентував промо вирішального матчу Ліги чемпіонів проти Аталанти Valeriy Ruchka
Вчора 10:54 473 1
Про Росію, трансляції біатлону та спорт поза політикою - Бринзак
Про Росію, трансляції біатлону та спорт поза політикою - Бринзак Valeriy Ruchka
Вчора 09:30 615
Хто грав з Федоровим? - легендарний жарт, який розмішив суворого Лобановського
Хто грав з Федоровим? - легендарний жарт, який розмішив суворого Лобановського Valeriy Ruchka
29.11.2019 18:14 2633
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
19:56 Футбол Нант переміг Тулузу, Ренн вирвав перемогу в Тулузи в 15 турі Ліги 1 7
19:41 Футбол Десна - Олександрія 2:0. Огляд матчу 136
19:31 Пряма трансляція Олімпік - Динамо: онлайн-трансляція матчу 16 туру УПЛ. LIVE 4148
19:28 Бокс Джошуа: Я скористався уроками Кличка 292
19:25 Блог Голкіпер Вест Гема розридався після вдалого дебюту за клуб 264
19:09 Футбол Бойко та Шапаренко вийдуть в основі Динамо на матч з Олімпіком 738
19:00 Пряма трансляція Манчестер Юнайтед - Астон Вілла: онлайн-трансляція матчу АПЛ. LIVE 727
18:46 Футбол Арсенал не зміг перемогти Норвіч, Вулвергемптон розписав мирову з Шеффілдом у 14 турі АПЛ 267
18:23 Футбол Інтер здолав СПАЛ, Мілан переміг Парму у 14 турі Серії А 247
18:10 Футбол Маріуполь - Шахтар 1:1. Огляд матчу 327
17:45 Біатлон Семеренко потрапила до ТОП-10 у спринті на першому етапі Кубка світу 535 1
17:35 Футбол Почеттіно поверне Тоттенгему 12 млн, якщо очолить клуб АПЛ цього сезону 336
17:12 Автоспорт Гамільтон впевнено виграв останню гонку сезону 203
16:39 Футбол Ювентус - Сассуоло 2:2. Огляд матчу 270 1
16:29 Біатлон Санітра назвав склад збірної України на наступну гонку 275
16:14 Баскетбол Київ-Баскет на виїзді переграв Дніпро у Суперлізі 213
15:56 Футбол Десна перемогла Олександрію у 16 турі УПЛ 492 1
15:54 Футбол Маріуполь відібрав очки у Шахтаря у 16 турі УПЛ 888
15:41 Футбол Шевченко відмовився говорити про Ракицького 1012
15:27 Футбол Сассуоло сенсаційно відібрало очки в Ювентуса у 14 турі Серії А 268
15:14 Хокей. УХЛ Білий Барс переміг Крижаних Вовків у 19 турі УХЛ 147
15:02 Футбол Севілья здолала Леганес у 15 турі Ла-Ліги 209
14:51 Біатлон Прима посів 35 місце, Підручний - 64 у спринті на першому етапі Кубка світу 336
14:40 Футбол Букмекери оцінили шанси збірної України на Євро-2020 812
14:30 Пряма трансляція Маріуполь - Шахтар: онлайн-трансляція 16 туру УПЛ. LIVE 1671

Десна - Олександрія 2:0. Огляд матчу

Сьогодні 19:41 136 0
На старті другого тайму матчу Хльобас вивів вперед Десну. Через 13 хвилин Філіппов подвоїв рахунок
Десна - Олександрія 2:0. Огляд матчу
#Десна, #Олександрія, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 16 туру УПЛ чернігівська Десна зустрічалася з Олександрією.

Чемпіонат України - УПЛ
16 тур, 1 грудня 

Десна - Олександрія 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 -47 Хльобас, 2:0 - 60 Філіппов

Десна: Ігор Литовка, Віталій Єрмаков, Владислав Огіря, Олександр Філіппов (Владислав Калітвінцев 90), Єгор Картушов, Дмитро Хльобас (Андрій Домбровський 85), Артем Фаворов (Віталій Приндета 90+3), Андрій Мостовий, Юхим Конопля, Максим Імереков, Денис Фаворов

ФК Олександрія: Юрій Паньків, Денис Безбородько, Максим Третьяков, Денис Мірошніченко, Валерій Лучкевич, Павло Пашаєв (Тимур Стецьков 62), Антон Шендрик, Дмитро Гречишкін, Євген Банада (Василь Грицук 79), Каспарс Дубра, Максим Задерака (Дмитро Шастал 62)

Попередження: Олександр Філіппов 27 - Євген Банада 13, Тимур Стецьков 64.

Нагадаємо, Маріуполь відібрав очки у Шахтаря.

Коментарі ()