Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 27 жовтня, київське Динамо зіграло внічию із львівськими Карпатами в рамках 12 туру української Прем'єр-ліги.

Кияни вийшли вперед на початку другого тайму, але наприкінці поєдинку втратили перемогу.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

26 жовтня, 12 тур



Динамо - Карпати 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 49 Вербич, 1:1 - 85 Шабанов

Стартові склади:

Динамо: Бущан, Попов, Сидорчук, Фран Соль, Шапаренко, Циганков, Миколенко, Гармаш, Караваєв, Родрігес, Шабанов.

Запасні: Кучерук, Вербич, Цітаішвілі, Самбрано, Бєсєдін, Кендзьора

Карпати: Кудрик, Вакуленко, Т. Халл, Веремієнко, Лях, Мартінс, Назарин, Ді Франко, Кльоц, Лоренцен, Дженнінгс

Запасні: Підківка, Якімець, Толочко, Гуцуляк, Понд, Бойчук, Лейоус

Жовті картки: Сидорчук(39), Попов(69), Ді Франко(81), Халл(90+3), Шапаренко(90+6)

Нагадаємо, Луческу вказав головну проблему Динамо.