Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 27 жовтня, київське Динамо зіграло внічию із львівськими Карпатами в рамках 12 туру української Прем'єр-ліги.
Кияни вийшли вперед на початку другого тайму, але наприкінці поєдинку втратили перемогу.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
26 жовтня, 12 тур
Динамо - Карпати 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 49 Вербич, 1:1 - 85 Шабанов
Стартові склади:
Динамо: Бущан, Попов, Сидорчук, Фран Соль, Шапаренко, Циганков, Миколенко, Гармаш, Караваєв, Родрігес, Шабанов.
Запасні: Кучерук, Вербич, Цітаішвілі, Самбрано, Бєсєдін, Кендзьора
Карпати: Кудрик, Вакуленко, Т. Халл, Веремієнко, Лях, Мартінс, Назарин, Ді Франко, Кльоц, Лоренцен, Дженнінгс
Запасні: Підківка, Якімець, Толочко, Гуцуляк, Понд, Бойчук, Лейоус
Жовті картки: Сидорчук(39), Попов(69), Ді Франко(81), Халл(90+3), Шапаренко(90+6)
Нагадаємо, Луческу вказав головну проблему Динамо.