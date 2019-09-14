Карпати здобули вольову перемогу над Ворсклою у 7 турі УПЛ

Карпати перемогли вдома

Джерело - Чемпіон.

У 7-му турі української Прем’єр-ліги львівські Карпати зустрічалися з полтавською Ворсклою.

У цьому турі Карпати провели перший офіційний матч під керівництвом Романа Санжара. У першому таймі полтавська команда забила один гол - Баєнко відзначився дебютним забитим м’ячем у складі Ворскли.

У другому таймі Понде з пенальті зрівняв рахунок. А на 80-ій хвилині після подачі з кутової позначки Мартінш вивів вперед львівську команду.

Чемпіонат України - Прем’єр-ліга 2019/20

7 тур, 14 вересня

Карпати - Ворскла 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 40 Баєнко, 1:1 - 70 Понде (пен), 2:1 - 80 Мартінш

Карпати: Підківка - Мартинс, Вакуленко, Халл, Дубінчак - Кльоц, Назарина (Войковіц 76) - Гуцуляк, Ді Франко (Лейоус 90), Жоао Діогу (Бойчук 65) - Понде

Ворскла: Ткаченко - Сапай, Баєнко, Чеснаков, Пердута - Петровіч (Ндіайє 85), Луїзао - Васін (Якубу 65), Габелок, Ребенок - Коломоєць (Хебай 85)

Попередження: Ді Франко 38, Кльоц 45+2 - Коломоєць 18, Васін 53, Чеснаков 68, Сапай 82

Нагадаємо, для Олександра Чижевського звільнення стало несподіваним.