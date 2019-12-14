Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 14 грудня, Олімпік приймав Маріуполь у рамках 18 туру української Прем'єр-ліги.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
14 грудня, 18 тур
Голи: 1:0 - 49 Зейхеді, , 1:1 - 53 Чурко(П), 1:2 - 89 Путря
Олімпік: Кринський, Ксьонз, Гришко, Лук'янчук, Клименчук, Цимбалюк, Політило, Кравчук (Фрейтас, 90), Тейшейра (Е.Пасіч, 67), Балашов, Шахаб (Джеффрі, 87)
Запасні: Пеньков, Завійський, Трубочкін, Імері, Фрейтас
Маріуполь: Гальчук, Дава, Яворський (Чоботенко, 76), Биков, Полегенько, Чех, Федорчук, Горбунов, Мишнєв, Топалов (Путря, 87), Чурко (Кащук, 90)
Запасні: Поспєлов, Петерман, Вискребенцев, Байдал
Попередження: Федорчук (2), Яворський (12), Кринський (52), Клименчук, (69) Чурко (78) Чех (89)
Нагадаємо, Шахтар мінімально здолав Зорю .