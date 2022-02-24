Росія почала війну проти України: Розпочалися масовані обстріли LIVE

Путін оголосив Україні війну

Джерело - Чемпіон.

Президент РФ Володимир Путін оголосив війну Україні. 24 лютого о 05:00 лідер країни-агресора виступив з екстреним зверненням, у якому повідомив про своє рішення про початок військової операції на Донбасі: "Мною прийнято рішення про військову операцію [із захисту Донбасу]".

Друзі! Будемо триматися разом! Робимо все можливе для перемоги! Ми на своїй землі. Правда на нашому боці! Ми переможемо! Слава Україні!

Увага! Окрім військової агресії, зараз проти України ведеться інформаційна війна!

В жодному разі не довіряйте тому, що пишуть в коментарях!

Не читайте російські ЗМІ та канали.

Сприймайте лише офіційну та підтверджену інформацію

І головне – не піддавайтеся паніці, бо цим ми допомагаємо ворогу.

Слава Україні! Разом – переможемо!

Головний тренер Динамо Мірча Луческу прокоментував вторгнення Росії в Україну: Всі спортивні заходи в Україні призупинено на 30 днів. Я не поїду з Києва і не повернуся до Румунії. Я не боягуз. Сподіваюся, що ця війна, розпочата ідіотами, буде зупинена якнайшвидше. Ніколи не думав, що війна розпочнеться".

Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський закликав поширювати інформацію про вторгнення російських військ на територію України та розмістив посилання на реквізити для фінансової допомоги українській армії у протидії військам РФ.

Український тенісист Сергій Стаховський прокоментував напад російських військ на Україну: "Молимося за Україну. Нам це знадобиться".

Донецький Шахтар виступив із заявою у зв’язку з початком наступальних дій Росії на територію Україну: Ми вистоїмо!

Мер Києва Віталій Кличко: "Дорогі кияни! Київ в умовах воєнного стану! Оперативний штаб столиці ухвалив низку рішень у зв’язку з військовою агресією. Від сьогодні в столиці школи та дитячі садочки не працюють. Лікарні, поліклініки і вся медична система столиці працює в посиленому режимі. Балансоутримувачам доручено забезпечити доступ до об’єктів укриття населення. Всі, хто не задіяний в роботі критичної інфраструктури міста, залишайтесь вдома і будьте готові, в разі потреби, прослідувати до укриття. Слідкуйте за офіційною інформацією, та зберігайте, будь ласка спокій", - сказав Віталій Кличко.

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Перша ракетка України Еліна Світоліна прокоментувала початок військового вторгнення Росії до України:

Гравець збірної Росії Федір Смолов проти війни з Україною:

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У зв’язку із введення в Україні воєнного стану, чемпіонат України призупинено. Про це повідомляє сайт УПЛ.

Україна прагне миру! І робить для цього все! Звернення Зеленського:

Верховна Рада ввела воєнний стан в Україні у зв’язку з нападом Росії. За таке рішення проголосували 300 депутатів.

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід прокинулася від вибухів у Києві. Про це вона написала у своєму Facebook.