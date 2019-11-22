 Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів, турнірна таблиця онлайн | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Миколенко потрапив у збірну відбору Євро-2020
Вчора 16:17 4481
Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН
Сьогодні 08:11 56799
Шахтар - Львів: онлайн-трансляція 15 туру УПЛ. LIVE
Сьогодні 08:07 118
Опитування. Найкращий гол збірної України у кваліфікації до Євро-2020
Сьогодні 07:41 1143
Підтримай Андрія Ярмоленка в Лондоні!
Сьогодні 07:16 335
Яремчук забив ефектний гол у чемпіонаті Бельгії
Вчора 22:31 1041
Пятов і Маліновський у ТОП-100 найкращих гравців кваліфікації Євро-2020
Вчора 20:34 888
Шахтар оштрафували за оголошення на стадіоні російською мовою
Вчора 18:16 1024
Екс-чемпіон світу порадив Чісорі не битися із Усиком
Вчора 17:18 3331
Динамо отримало покарання за поведінку своїх уболівальників у матчі з Шахтарем
Вчора 14:04 3509
Блоги
Роздягальня збірної України після матчу з Сербією
Роздягальня збірної України після матчу з Сербією Valeriy Ruchka
20.11.2019 14:59 3830
Бейл жорстко потролив Реал після виходу Уельса на Євро-2020
Бейл жорстко потролив Реал після виходу Уельса на Євро-2020 Valeriy Ruchka
20.11.2019 10:12 2094
Від Циганкова до Бєсєдіна. Усі голи збірної України у відборі на Євро-2020
Від Циганкова до Бєсєдіна. Усі голи збірної України у відборі на Євро-2020 Андрій Твердохліб
20.11.2019 10:02 1688
Читачі Чемпіона визначили найкращого футболіста збірної України у відборі до Євро-2020
Читачі Чемпіона визначили найкращого футболіста збірної України у відборі до Євро-2020 Андрій Твердохліб
20.11.2019 07:31 5403
Українські спортсмени знялися в ролику до Дня Гідності та Свободи
Українські спортсмени знялися в ролику до Дня Гідності та Свободи Valeriy Ruchka
19.11.2019 22:18 453
День в історії: 50 років тому Пеле забив свій 1000-ий гол
День в історії: 50 років тому Пеле забив свій 1000-ий гол Valeriy Ruchka
19.11.2019 17:21 514
Про сльози Тайсона та роботу в Росії - Сергій Валяєв
Про сльози Тайсона та роботу в Росії - Сергій Валяєв Valeriy Ruchka
19.11.2019 11:43 688
У чемпіонаті Нідерландів футболіст по-чоловічому відповів на расистські вигуки
У чемпіонаті Нідерландів футболіст по-чоловічому відповів на расистські вигуки Valeriy Ruchka
18.11.2019 19:41 2154
Опитування року. Зінченко, Яремчук чи Маліновський? Визначаємо найкращого футболіста збірної України у відборі на Євро-2020
Опитування року. Зінченко, Яремчук чи Маліновський? Визначаємо найкращого футболіста збірної України у відборі на Євро-2020 Андрій Твердохліб
18.11.2019 19:08 2048
Персона дня: легендарному Петеру Шмейхелю - 56
Персона дня: легендарному Петеру Шмейхелю - 56 Valeriy Ruchka
18.11.2019 17:38 447
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
09:57 Хокей Сент-Луїс знищив Калгарі, Торонто перемогло Арізону. Результати матчів НХЛ 130
09:40 Футбол Суркіс: Бути президентом Динамо - це нерви, стрес, і сиве волосся 343
09:25 Баскетбол Багатскіс: Ми повинні виграти у Мінську, щоб дві команди з України вийшли з групи 526
09:10 Футбол Моурінью: Почеттіно знайде інший хороший клуб 432
08:55 Футбол Левченко закликав лідера Динамо перейти до європейського клубу 1203
08:40 Футбол Мелікян знає як відібрати очки у Шахтаря 128
08:24 Бокс Постол дізнався дату свого наступного бою 360
08:11 Футбол Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН 56799
08:08 Футбол Проти Павелка заведено п'ять кримінальних справ 177
08:07 Футбол Шахтар - Львів: онлайн-трансляція 15 туру УПЛ. LIVE 118
08:07 Футбол Шахтар - Львів: прев'ю матчу УПЛ 121
07:41 Блог Опитування. Найкращий гол збірної України у кваліфікації до Євро-2020 1143
07:16 Блог Підтримай Андрія Ярмоленка в Лондоні! 335
21 Листопада 2019
23:54 Футзал Продексім – Барселона 2:4. Огляд матчу 500
23:40 Футбол Роналду не вибачився перед одноклубниками за свою поведінку 531
23:29 Футбол Екс-гравець Динамо допоміг Антверпену перемогти Гент Яремчука 507
23:10 Бокс Ковальов планує перейти у важку вагу 297
22:48 Футбол Мілан готовий запропонувати Ібрагімовичу щедру зарплату 452
22:31 Футбол Яремчук забив ефектний гол у чемпіонаті Бельгії 1041
22:17 Футбол Гомес: Володарів Золотого м'яча серед українців більше, ніж іспанців 704
21:56 Футбол Лідери Шахтаря пропустять матч із ФК Львів 402
21:43 Баскетбол Миколаїв переміг Кривий Ріг та вийшов у чвертьфінал Кубка України 447
21:24 Футбол Ювентус узгодив трансфер Міранчука 583
21:08 Євро-2020 Яремчук назвав найсильнішого у збірній України 679
20:46 Футбол Моурінью просить втримати лідера Тоттенгема 790

Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН

Сьогодні 08:11 56799
Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН
#УПЛ, #Прем'єр-Ліга

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

1
Шахтар
 14 40
2
Зоря
 14 28
3
Десна
 14 27
4
Динамо
 14 27
5
Олександрія
 14 24
6
Маріуполь
 14 17
7
Олімпік
 14 15
8
Колос
 14 14
9
Дніпро-1
 14 12
10
Карпати
 14 11
11
Львів
 14 11
12
Ворскла
 14 8
 
1 тур (28 - 31 липня)*
28.07

Ворскла – Зоря 0:1 (0:1): трансляція; огляд матчу**

30.07

Десна – Львів 1:2: трансляція; огляд матчу

Колос – Маріуполь 2:1: трансляція; огляд матчу

31.07

Дніпро -1 2:0 Олімпік : трансляція; огляд матчу

Олександрія 1:3 Шахтар: трансляція; огляд матчу

Карпати 0:2 Динамо: трансляція; огляд матчу

  Setanta Sports Україна - онлайн-трансляція

2 тур (3 - 4 серпня)

3.08

Маріуполь  2:1  Олександрія: трансляція; огляд матчу; відео голів

Десна  2:0  Ворскла: трансляція; огляд матчу; відео голів

Львів  0:3  Динамо: трансляція; огляд матчу

4.08

Шахтар 3:0  Карпати: трансляція; огляд матчу

Олімпік  0:1  Колос: трансляція; огляд матчу

Зоря  1:1  Дніпро-1: трансляція; огляд матчу

  Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію

3 тур (10 - 11 серпня)

10.08

Динамо  1:2  Шахтар: трансляція; відео голів; огляд матчу

Ворскла  3:2  Львів: прев'ю; огляд матчу

Олександрія 2:1 Олімпік: прев'ю; огляд матчу

11.08

Дніпро-1  0:1 Десна: прев'ю, огляд матчу

Колос  1:2  Зоря: прев'ю, огляд матчу

Карпати  1:1  Маріуполь: прев'ю, огляд матчу

  Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію

4 тур
(17 серпня)

 Десна 0:0 Колос: прев'ю, огляд матчу

 Ворскла 1:1 Дніпро-1: прев'ю, огляд матчу

(18 серпня)

Маріуполь 0:1 Динамо: огляд

Олімпік 1:3 Карпати: прев'ю, огляд матчу

Зоря 1:2 Олександрія: прев'ю, огляд матчу

Львів 0:2 Шахтар: прев'ю, огляд матчу

5 тур
24 серпня

Колос 0:3 Ворскла: прев'ю, огляд матчу

Олександрія 0:3 Десна: прев'ю, огляд матчу

Динамо 1:1 Олімпік: прев'ю, огляд матчу

25 серпня

Карпати 0:1 Зоря: прев'ю, огляд матчу

Шахтар 5:1 Маріуполь: прев'ю, огляд матчу

26 серпня

Дніпро-1 2:3 Львів: прев'ю, огляд матчу

  6 тур
30 серпня

Десна 0:0 Карпати: прев'ю, огляд матчу

31 серпня

Ворскла 0:1 Олександрія: прев'ю, огляд матчу 

Дніпро-1 2:1 Колос: прев'ю, огляд матчу 

Львів 0:1 Маріуполь: прев'ю, огляд матчу 

1 вересня

Олімпік 0:4 Шахтар: огляд матчу 

Зоря 2:2 Динамо: огляд матчу 

  7 тур
14 вересня

Олександрія 2:0 Дніпро-1: прев'ю, трансляція, огляд матчу

Карпати 2:1 Ворскла: прев'ю, трансляція, огляд матчу

Шахтар 4:3 Зоря: прев'ю, трансляція, огляд матчу

15 вересня

Колос 1:0 Львів: прев'ю, огляд матчу 

Маріуполь 1:1 Олімпік: прев'ю, огляд матчу

Динамо 1:2 Десна: прев'ю, трансляція, відео голів, огляд матчу 

  8 тур
 
20 вересня
 
Дніпро-1 2:0 Карпати: огляд матчу
 
21 вересня

Зоря 0:0 Маріуполь: огляд матчу

Львів 0:1 Олімпік: огляд матчу

22 вересня

Десна 0:1 Шахтар: огляд матчу

Ворскла 0:5 Динамо: огляд матчу

Колос 1:1 Олександрія: огляд матчу

9 тур
 
27 вересня
 
Шахтар 4:0 Ворскла: прев'ю, огляд матчу
 
28 вересня

Олександрія 2:0 Львів: прев'ю, огляд матчу

Карпати 1:2 Колос: прев'ю, огляд матчу

29 вересня

Динамо 2:0 Дніпро-1: прев'ю, огляд матчу

Маріуполь 0:4 Десна: прев'ю, огляд матчу

Олімпік 0:5 Зоря: прев'ю, огляд матчу

10 тур
5 жовтня
 
Ворскла 1:1 Маріуполь: прев'ю, огляд матчу

Десна 1:0 Олімпік: прев'ю, огляд матчу

Львів 0:0 Зоря: прев'ю, огляд матчу

6 жовтня

Дніпро-1 0:2 Шахтар: прев'ю, огляд матчу

Колос 0:4 Динамо: прев'ю, огляд матчу

Олександрія 2:1 Карпати: прев'ю, огляд матчу

11 тур
 
18 жовтня
 
Шахтар 6:0 Колос: прев'ю, огляд матчу
 
19 жовтня

Карпати 0:0 Львів: прев'ю, огляд матчу

Зоря 2:0 Десна: прев'ю, огляд матчу

20 жовтня

Маріуполь 1:0 Дніпро-1: прев'ю, огляд матчу

Динамо 1:0 Олександрія: прев'ю, огляд матчу

Олімпік 2:0 Ворскла: прев'ю, огляд матчу

12 тур

26.10.2019

Маріуполь 2:0 Колос: прев'ю, огляд матчу

Зоря 4:0 Ворскла: прев'ю, огляд матчу

Олімпік 3:2 Дніпро-1: прев'ю, огляд матчу

27.10.2019

Львів 1:4 Десна: прев'ю, огляд матчу

Шахтар 0:0 Олександрія: прев'ю, огляд матчу

Динамо 1:1 Карпати: прев'ю, огляд матчу

13 тур

02.11.2019

Карпати 0:3 Шахтар: прев'ю, огляд матчу

Ворскла 0:1 Десна: прев'ю, огляд матчу

03.11.2019

Олександрія 1:3 Маріуполь: прев'ю, огляд матчу

Дніпро-1 1:4 Зоря: прев'ю, огляд матчу

Динамо 4:0 Львів: прев'ю, огляд матчу

Колос 1:2 Олімпік: прев'ю, огляд матчу

14 тур

09.11.2019

Десна 1:1 Дніпро-1: прев'ю, огляд матчу

Маріуполь 2:2 Карпати: прев'ю, огляд матчу

Львів 2:0 Ворскла: прев'ю, огляд матчу

10.11.2019

Зоря 2:0 Колос: прев'ю, огляд матчу

Шахтар 1:0 Динамо: прев'ю, огляд матчу

Олімпік 0:0 Олександрія: прев'ю, огляд матчу

15 тур

22.11.2019

Шахтар 19:00 Львів: прев'ю, огляд матчу

23.11.2019

Олександрі 14:00 Зоря: прев'ю, огляд матчу

Дніпро-1 17:00 Ворскла: прев'ю, огляд матчу

24.11.2019 

Карпати 14:00 Олімпік: прев'ю, огляд матчу

Колос 14:00 Десна: прев'ю, огляд матчу

Динамо 17:00 Маріуполь: прев'ю, огляд матчу

16 тур

30.11.2019

Львів 14:00 Дніпро-1: прев'ю, огляд матчу

Зоря 14:00 Карпати: прев'ю, огляд матчу

Ворскла 17:00 Колос: прев'ю, огляд матчу

01.12.2019

Десна 14:00 Олександрія: прев'ю, огляд матчу

Маріуполь 14:00 Шахтар: прев'ю, огляд матчу

Олімпік  19:30 Динамо: прев'ю, огляд матчу