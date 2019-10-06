Мій профіль
Берінчик переміг Морено та захистив титул Інтернаціонального чемпіона WBO
Вчора 23:37 729
Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН
Сьогодні 00:58 39424
Дерев'янченко - Головкін: онлайн-трансляція бою за титул IBF. LIVE
Сьогодні 00:26 3009
Рижикова вивела Україну у фінал чемпіонату світу
Вчора 23:09 372
Бех-Романчук упевнено вийшла в фінал чемпіонату світу
Вчора 19:59 615
Саладуха побореться за медалі. Онлайн-трансляція 9 дня чемпіонату світу
Вчора 19:48 538
Україна розгромила Нігерію та вийшла у плей-оф ЧС з міні-футболу
Вчора 17:00 1893
Філадельфія переграла Чикаго, Вашингтон здолав Айлендерс. Результати матчів НХЛ
Вчора 12:33 262
Марченко вийшов у фінал турніру в Нур-Султані
Вчора 11:54 515
Визначився календар Формули-1 на сезон 2020
Вчора 10:57 299
Навколо спорту
Блоги
ТОП-5 футболістів які вплинули на кар'єру Зінченка - ТРЕНДЕЦЬ
ТОП-5 футболістів які вплинули на кар'єру Зінченка - ТРЕНДЕЦЬ Valeriy Ruchka
Вчора 20:52 362
Шахтар і Parimatch Foundation запускають тренування з футболу для дітей з інвалідністю
Шахтар і Parimatch Foundation запускають тренування з футболу для дітей з інвалідністю Андрій Твердохліб
Вчора 18:37 205
Її рекорд досі недосяжний. Інесса Кравець святкує день народження
Її рекорд досі недосяжний. Інесса Кравець святкує день народження Valeriy Ruchka
Вчора 17:16 412
У Ярмоленка - вбивча ліва: офіційний сайт Вест Гема дав характеристику українцю, яка змусить вас пишатися
У Ярмоленка - вбивча ліва: офіційний сайт Вест Гема дав характеристику українцю, яка змусить вас пишатися Андрій Твердохліб
Вчора 14:10 1933
Бєй пєтуха: 6 років тому Кличко декласував Повєткіна в Москві
Бєй пєтуха: 6 років тому Кличко декласував Повєткіна в Москві Valeriy Ruchka
Вчора 10:48 2304
Новини
Стрічка Популярні Коментують
00:58 Футбол Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН 39424
00:26 Бокс Дерев'янченко - Головкін: онлайн-трансляція бою за титул IBF. LIVE 3009
00:11 Бокс Берінчик: Лопес і Джервонта надсилайте на К2 контракт, я вам надеру дупу 169
5 Жовтня 2019
23:56 Футбол Розгром ПСЖ та поразка Монако. Результати матчів 9 туру Ліги 1 268
23:49 Футбол Баварія – Гоффенгайм 1:2. Огляд матчу Бундесліги 143
23:37 Бокс Берінчик переміг Морено та захистив титул Інтернаціонального чемпіона WBO 729
23:34 Футбол Львів – Зоря. Відеоогляд матчу УПЛ 179
23:30 Футбол Бабич: Ми мріяли вирвати перемогу 105
23:10 Футбол Десна - Олімпік 1:0. Відеоогляд матчу УПЛ 171
23:09 Легка атлетика Рижикова вивела Україну у фінал чемпіонату світу 372
23:00 Бокс Берінчік – Морено: онлайн-трансляція бою за титул Інтернаціонального чемпіона WBO 1323
22:56 Футбол Ворскла - Маріуполь 1:1. Відеоогляд матчу УПЛ 98
22:45 Легка атлетика Саладуха показала найкращий результат у сезоні, однак залишилась без медалі ЧС 248
22:43 Футбол Реал – Гранада 4:2. Відеоогляд матчу Ла-Ліги 162
22:40 Бокс Малиновський рішенням суддів здобув чергову перемогу 337
22:21 Бокс Митрофанов ефектно нокаутував суперника на вечері боксу у Києві 813
22:05 Футбол Десна – Олімпік 1:0. Відео голу 189
21:48 Футбол Вест Гем драматично поступився Крістал Пелес у 8 турі АПЛ 632
21:34 Футбол Зоря у більшості не змогла перемогти Львів у 10 турі УПЛ 407
21:24 Футбол Півзахисника Львова вилучили за "середній палець" на адресу суперника 336
21:18 Гандбол Мотор переміг хорватський Нексе в матчі SEHA-Ліги 312
21:05 Футбол Головкін назвав свого головного суперника 264
20:52 Блог ТОП-5 футболістів які вплинули на кар'єру Зінченка - ТРЕНДЕЦЬ 362
20:50 Футбол Перемога Волині та втрата очок Металістом 1925 у 12 турі Першої ліги 444
20:31 Футбол Шапаренко хоче повернутися у першу команду Динамо 611

Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН

Сьогодні 00:58 39424
Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН
#УПЛ, #Прем'єр-Ліга

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

Перше коло

1
Шахтар
 9 27
2
Десна
 10 20
3
Динамо
 9 17
4
Олександрія
 9 16
5
Зоря
 10 16
6
Колос
 9 14
7
Дніпро-1
 9 11
8
Маріуполь
 10 10
9
Карпати
 9 8
10
Ворскла
 10 8
11
Львів
 10 7
12
Олімпік
 10 5
 
1 тур (28 - 31 липня)*
28.07

Ворскла – Зоря 0:1 (0:1): трансляція; огляд матчу**

30.07

Десна – Львів 1:2: трансляція; огляд матчу

Колос – Маріуполь 2:1: трансляція; огляд матчу

31.07

Дніпро -1 2:0 Олімпік : трансляція; огляд матчу

Олександрія 1:3 Шахтар: трансляція; огляд матчу

Карпати 0:2 Динамо: трансляція; огляд матчу

  Setanta Sports Україна - онлайн-трансляція

2 тур (3 - 4 серпня)

3.08

Маріуполь  2:1  Олександрія: трансляція; огляд матчу; відео голів

Десна  2:0  Ворскла: трансляція; огляд матчу; відео голів

Львів  0:3  Динамо: трансляція; огляд матчу

4.08

Шахтар 3:0  Карпати: трансляція; огляд матчу

Олімпік  0:1  Колос: трансляція; огляд матчу

Зоря  1:1  Дніпро-1: трансляція; огляд матчу

  Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію

3 тур (10 - 11 серпня)

10.08

Динамо  1:2  Шахтар: трансляція; відео голів; огляд матчу

Ворскла  3:2  Львів: прев'ю; огляд матчу

Олександрія 2:1 Олімпік: прев'ю; огляд матчу

11.08

Дніпро-1  0:1 Десна: прев'ю, огляд матчу

Колос  1:2  Зоря: прев'ю, огляд матчу

Карпати  1:1  Маріуполь: прев'ю, огляд матчу

  Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію

4 тур
(17 серпня)

 Десна 0:0 Колос: прев'ю, огляд матчу

 Ворскла 1:1 Дніпро-1: прев'ю, огляд матчу

(18 серпня)

Маріуполь 0:1 Динамо: огляд

Олімпік 1:3 Карпати: прев'ю, огляд матчу

Зоря 1:2 Олександрія: прев'ю, огляд матчу

Львів 0:2 Шахтар: прев'ю, огляд матчу

5 тур
24 серпня

Колос 0:3 Ворскла: прев'ю, огляд матчу

Олександрія 0:3 Десна: прев'ю, огляд матчу

Динамо 1:1 Олімпік: прев'ю, огляд матчу

25 серпня

Карпати 0:1 Зоря: прев'ю, огляд матчу

Шахтар 5:1 Маріуполь: прев'ю, огляд матчу

26 серпня

Дніпро-1 2:3 Львів: прев'ю, огляд матчу

  6 тур
30 серпня

Десна 0:0 Карпати: прев'ю, огляд матчу

31 серпня

Ворскла 0:1 Олександрія: прев'ю, огляд матчу 

Дніпро-1 2:1 Колос: прев'ю, огляд матчу 

Львів 0:1 Маріуполь: прев'ю, огляд матчу 

1 вересня

Олімпік 0:4 Шахтар: огляд матчу 

Зоря 2:2 Динамо: огляд матчу 

  7 тур
14 вересня

Олександрія 2:0 Дніпро-1: прев'ю, трансляція, огляд матчу

Карпати 2:1 Ворскла: прев'ю, трансляція, огляд матчу

Шахтар 4:3 Зоря: прев'ю, трансляція, огляд матчу

15 вересня

Колос 1:0 Львів: прев'ю, огляд матчу 

Маріуполь 1:1 Олімпік: прев'ю, огляд матчу

Динамо 1:2 Десна: прев'ю, трансляція, відео голів, огляд матчу 

  8 тур
 
20 вересня
 
Дніпро-1 2:0 Карпати: огляд матчу
 
21 вересня

Зоря 0:0 Маріуполь: огляд матчу

Львів 0:1 Олімпік: огляд матчу

22 вересня

Десна 0:1 Шахтар: огляд матчу

Ворскла 0:5 Динамо: огляд матчу

Колос 1:1 Олександрія: огляд матчу

9 тур
 
27 вересня
 
Шахтар 4:0 Ворскла: прев'ю, огляд матчу
 
28 вересня

Олександрія 2:0 Львів: прев'ю, огляд матчу

Карпати 1:2 Колос: прев'ю, огляд матчу

29 вересня

Динамо 2:0 Дніпро-1: прев'ю, огляд матчу

Маріуполь 0:4 Десна: прев'ю, огляд матчу

Олімпік 0:5 Зоря: прев'ю, огляд матчу

10 тур
5 жовтня
 
Ворскла 1:1 Маріуполь: прев'ю, огляд матчу

Десна 1:0 Олімпік: прев'ю, огляд матчу

Львів 0:0 Зоря: прев'ю, огляд матчу

6 жовтня

Дніпро-1 – Шахтар: прев'ю, огляд матчу

Колос – Динамо: прев'ю, огляд матчу

Олександрія – Карпати: прев'ю, огляд матчу

11 тур
(19 жовтня)

Карпати – Львів

Динамо – Олександрія

Шахтар – Колос

Маріуполь – Дніпро-1

65. Олімпік – Ворскла

66. Зоря – Десна

* - базові дати турів (додаткова інформація з'являтиметься за два тижні до початку туру)

** - відеоогляд матчу