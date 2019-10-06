Джерело - Чемпіон.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
Перше коло
|1
|
Шахтар
|9
|27
|2
|
Десна
|10
|20
|3
|
Динамо
|9
|17
|4
|
Олександрія
|9
|16
|5
|
Зоря
|10
|16
|6
|
Колос
|9
|14
|7
|
Дніпро-1
|9
|11
|8
|
Маріуполь
|10
|10
|9
|
Карпати
|9
|8
|10
|
Ворскла
|10
|8
|11
|
Львів
|10
|7
|12
|
Олімпік
|10
|5
Ворскла – Зоря 0:1 (0:1): трансляція; огляд матчу**
30.07
Десна – Львів 1:2: трансляція; огляд матчу
Колос – Маріуполь 2:1: трансляція; огляд матчу
31.07
Дніпро -1 2:0 Олімпік : трансляція; огляд матчу
Олександрія 1:3 Шахтар: трансляція; огляд матчу
Карпати 0:2 Динамо: трансляція; огляд матчу
Setanta Sports Україна - онлайн-трансляція
3.08
Маріуполь 2:1 Олександрія: трансляція; огляд матчу; відео голів
Десна 2:0 Ворскла: трансляція; огляд матчу; відео голів
Львів 0:3 Динамо: трансляція; огляд матчу
4.08
Шахтар 3:0 Карпати: трансляція; огляд матчу
Олімпік 0:1 Колос: трансляція; огляд матчу
Зоря 1:1 Дніпро-1: трансляція; огляд матчу
Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію
10.08
Динамо 1:2 Шахтар: трансляція; відео голів; огляд матчу
Ворскла 3:2 Львів: прев'ю; огляд матчу
Олександрія 2:1 Олімпік: прев'ю; огляд матчу
11.08
Дніпро-1 0:1 Десна: прев'ю, огляд матчу
Колос 1:2 Зоря: прев'ю, огляд матчу
Карпати 1:1 Маріуполь: прев'ю, огляд матчу
Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію
Десна 0:0 Колос: прев'ю, огляд матчу
Ворскла 1:1 Дніпро-1: прев'ю, огляд матчу
(18 серпня)
Олімпік 1:3 Карпати: прев'ю, огляд матчу
Зоря 1:2 Олександрія: прев'ю, огляд матчу
Львів 0:2 Шахтар: прев'ю, огляд матчу
Колос 0:3 Ворскла: прев'ю, огляд матчу
Олександрія 0:3 Десна: прев'ю, огляд матчу
Динамо 1:1 Олімпік: прев'ю, огляд матчу
25 серпня
Карпати 0:1 Зоря: прев'ю, огляд матчу
Шахтар 5:1 Маріуполь: прев'ю, огляд матчу
26 серпня
Дніпро-1 2:3 Львів: прев'ю, огляд матчу
Десна 0:0 Карпати: прев'ю, огляд матчу
31 серпня
Ворскла 0:1 Олександрія: прев'ю, огляд матчу
Дніпро-1 2:1 Колос: прев'ю, огляд матчу
Львів 0:1 Маріуполь: прев'ю, огляд матчу
1 вересня
Олімпік 0:4 Шахтар: огляд матчу
Зоря 2:2 Динамо: огляд матчу
Олександрія 2:0 Дніпро-1: прев'ю, трансляція, огляд матчу
Карпати 2:1 Ворскла: прев'ю, трансляція, огляд матчу
Шахтар 4:3 Зоря: прев'ю, трансляція, огляд матчу
15 вересня
Колос 1:0 Львів: прев'ю, огляд матчу
Маріуполь 1:1 Олімпік: прев'ю, огляд матчу
Динамо 1:2 Десна: прев'ю, трансляція, відео голів, огляд матчу
Зоря 0:0 Маріуполь: огляд матчу
Львів 0:1 Олімпік: огляд матчу
22 вересня
Десна 0:1 Шахтар: огляд матчу
Ворскла 0:5 Динамо: огляд матчу
Колос 1:1 Олександрія: огляд матчу
Олександрія 2:0 Львів: прев'ю, огляд матчу
Карпати 1:2 Колос: прев'ю, огляд матчу
29 вересня
Динамо 2:0 Дніпро-1: прев'ю, огляд матчу
Маріуполь 0:4 Десна: прев'ю, огляд матчу
Олімпік 0:5 Зоря: прев'ю, огляд матчу
Десна 1:0 Олімпік: прев'ю, огляд матчу
Львів 0:0 Зоря: прев'ю, огляд матчу
6 жовтня
Дніпро-1 – Шахтар: прев'ю, огляд матчу
Колос – Динамо: прев'ю, огляд матчу
Олександрія – Карпати: прев'ю, огляд матчу
Карпати – Львів
Динамо – Олександрія
Шахтар – Колос
Маріуполь – Дніпро-1
65. Олімпік – Ворскла
66. Зоря – Десна
* - базові дати турів (додаткова інформація з'являтиметься за два тижні до початку туру)
** - відеоогляд матчу