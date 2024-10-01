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Біатлон у сезоні 2024/25: календар та результати гонок Кубка світу

Денис Шаховець — 1 жовтня, 19:23
IBU
Біатлон у сезоні 2024/25: календар та результати гонок Кубка світу

30 листопада етапом Кубка світу у фінському Контіолахті стартує сезон-2024/25 Кубка світу з біатлону. Загалом у графіку змагань дев'ять етапів Кубка світу, а також чемпіонат світу, який відбудеться у лютому 2025 року у швейцарському Ленцергайде.

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Починаючи з минулого сезону, очки, здобуті на чемпіонаті світу, не йдуть до загального заліку Кубка світу, проте враховуються у Кубку націй.

Зберігайте календар, щоб не пропустити жодної гонки! Також у цьому матеріалі будуть доступні всі результати майбутнього сезону.

Кубок світу 2024/25 з біатлону

1-й етап (Контіолахті, Фінляндія)

  • 30.11.2024 | 14:15 | Змішана естафета
  • 30.11.2024 | 16:45 | Сингл-мікст
  • 01.12.2024 | 14:45 | Естафета, чоловіки
  • 01.12.2024 | 18:25 | Естафета, жінки
  • 03.12.2024 | 17:20 | Індивідуальна гонка, чоловіки
  • 04.12.2024 | 17:20 | Індивідуальна гонка, жінки
  • 06.12.2024 | 17:20 | Спринт, чоловіки
  • 07.12.2024 | 18:10 | Спринт, жінки
  • 08.12.2024 | 15:30 | Масстарт, чоловіки
  • 08.12.2024 | 18:10 | Масстарт, жінки

2-й етап (Гохфільцен, Австрія)

  • 13.12.2024 | 14:30 | Спринт, жінки
  • 13.12.2024 | 17:20 | Спринт, чоловіки
  • 14.12.2024 | 15:30 | Переслідування, жінки
  • 14.12.2024 | 17:45 | Переслідування, чоловіки
  • 15.12.2024 | 14:30 | Естафета, жінки
  • 15.12.2024 | 17:15 | Естафета, чоловіки

3-й етап (Аннесі, Франція)

  • 19.12.2024 | 17:20 | Спринт, чоловіки
  • 20.12.2024 | 17:20 | Спринт, жінки
  • 21.12.2024 | 15:30 | Переслідування, чоловіки
  • 21.12.2024 | 17:45 | Переслідування, жінки
  • 22.12.2024 | 15:30 | Масстарт, чоловіки
  • 22.12.2024 | 17:45 | Масстарт, жінки

4-й етап (Обергоф, Німеччина)

  • 09.01.2025 | 17:20 | Спринт, жінки
  • 10.01.2025 | 17:20 | Спринт, чоловіки
  • 11.01.2025 | 15:30 | Переслідування, жінки
  • 11.01.2025 | 17:45 | Переслідування, чоловіки
  • 12.01.2025 | 15:00 | Змішана естафета
  • 12.01.2025 | 17:30 | Сингл-мікст

5-й етап (Рупольдінг, Німеччина)

  • 15.01.2025 | 17:10 | Індивідуальна гонка, чоловіки
  • 16.01.2025 | 17:10 | Індивідуальна гонка, жінки
  • 17.01.2025 | 17:20 | Естафета, чоловіки
  • 18.01.2025 | 17:20 | Естафета, жінки
  • 19.01.2025 | 15:30 | Масстарт, чоловіки
  • 19.01.2025 | 18:00 | Масстарт, жінки

6-й етап (Антгольц-Антерсельва, Італія)

  • 23.01.2025 | 17:30 | Спринт, жінки
  • 24.01.2025 | 17:30 | Спринт, чоловіки
  • 25.01.2025 | 16:00 | Переслідування, жінки
  • 25.01.2025 | 17:55 | Естафета, чоловіки
  • 26.01.2025 | 15:05 | Естафета, жінки
  • 26.01.2025 | 17:45 | Переслідування, чоловіки

Чемпіонат світу 2025 (Ленцергайде, Швейцарія)

  • 12.02.2025 | 17:30 | Змішана естафета
  • 14.02.2025 | 18:05 | Спринт, жінки
  • 15.02.2025 | 18:05 | Спринт, чоловіки
  • 16.02.2025 | 15:05 | Переслідування, жінки
  • 16.02.2025 | 18:05 | Переслідування, чоловіки
  • 18.02.2025 | 18:05 | Індивідуальна гонка, жінки
  • 19.02.2025 | 18:05 | Індивідуальна гонка, чоловіки
  • 20.02.2025 | 19:05 | Сингл-мікст
  • 22.02.2025 | 15:05 | Естафета, чоловіки
  • 22.02.2025 | 18:05 | Естафета, жінки
  • 23.02.2025 | 16:45 | Масстарт, жінки
  • 23.02.2025 | 19:05 | Масстарт, чоловіки

7-й етап (Нове Место, Чехія)

  • 06.03.2025 | 20:20 | Спринт, чоловіки
  • 07.03.2025 | 20:20 | Спринт, жінки
  • 08.03.2025 | 17:55 | Переслідування, чоловіки
  • 08.03.2025 | 20:40 | Переслідування, жінки
  • 09.03.2025 | 16:50 | Естафета, чоловіки
  • 09.03.2025 | 19:45 | Естафета, жінки

8-й етап (Поклюка, Словенія)

  • 13.03.2025 | 18:15 | Індивідуальна гонка, жінки
  • 14.03.2025 | 18:15 | Індивідуальна гонка, чоловіки
  • 15.03.2025 | 16:05 | Змішана естафета
  • 15.03.2025 | 18:45 | Сингл-мікст
  • 16.03.2025 | 16:05 | Переслідування, жінки
  • 16.03.2025 | 18:45 | Переслідування, чоловіки

9-й етап (Голменколлен, Норвегія)

  • 21.03.2025 | 16:30 | Спринт, чоловіки
  • 21.03.2025 | 19:15 | Спринт, жінки
  • 22.03.2025 | 16:45 | Переслідування, чоловіки
  • 22.03.2025 | 19:05 | Переслідування, жінки
  • 23.03.2025 | 16:15 | Масстарт, чоловіки
  • 23.03.2025 | 18:45 | Масстарт, жінки
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