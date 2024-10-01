Біатлон у сезоні 2024/25: календар та результати гонок Кубка світу
IBU
30 листопада етапом Кубка світу у фінському Контіолахті стартує сезон-2024/25 Кубка світу з біатлону. Загалом у графіку змагань дев'ять етапів Кубка світу, а також чемпіонат світу, який відбудеться у лютому 2025 року у швейцарському Ленцергайде.
Починаючи з минулого сезону, очки, здобуті на чемпіонаті світу, не йдуть до загального заліку Кубка світу, проте враховуються у Кубку націй.
Зберігайте календар, щоб не пропустити жодної гонки! Також у цьому матеріалі будуть доступні всі результати майбутнього сезону.
Кубок світу 2024/25 з біатлону
1-й етап (Контіолахті, Фінляндія)
- 30.11.2024 | 14:15 | Змішана естафета
- 30.11.2024 | 16:45 | Сингл-мікст
- 01.12.2024 | 14:45 | Естафета, чоловіки
- 01.12.2024 | 18:25 | Естафета, жінки
- 03.12.2024 | 17:20 | Індивідуальна гонка, чоловіки
- 04.12.2024 | 17:20 | Індивідуальна гонка, жінки
- 06.12.2024 | 17:20 | Спринт, чоловіки
- 07.12.2024 | 18:10 | Спринт, жінки
- 08.12.2024 | 15:30 | Масстарт, чоловіки
- 08.12.2024 | 18:10 | Масстарт, жінки
2-й етап (Гохфільцен, Австрія)
- 13.12.2024 | 14:30 | Спринт, жінки
- 13.12.2024 | 17:20 | Спринт, чоловіки
- 14.12.2024 | 15:30 | Переслідування, жінки
- 14.12.2024 | 17:45 | Переслідування, чоловіки
- 15.12.2024 | 14:30 | Естафета, жінки
- 15.12.2024 | 17:15 | Естафета, чоловіки
3-й етап (Аннесі, Франція)
- 19.12.2024 | 17:20 | Спринт, чоловіки
- 20.12.2024 | 17:20 | Спринт, жінки
- 21.12.2024 | 15:30 | Переслідування, чоловіки
- 21.12.2024 | 17:45 | Переслідування, жінки
- 22.12.2024 | 15:30 | Масстарт, чоловіки
- 22.12.2024 | 17:45 | Масстарт, жінки
4-й етап (Обергоф, Німеччина)
- 09.01.2025 | 17:20 | Спринт, жінки
- 10.01.2025 | 17:20 | Спринт, чоловіки
- 11.01.2025 | 15:30 | Переслідування, жінки
- 11.01.2025 | 17:45 | Переслідування, чоловіки
- 12.01.2025 | 15:00 | Змішана естафета
- 12.01.2025 | 17:30 | Сингл-мікст
5-й етап (Рупольдінг, Німеччина)
- 15.01.2025 | 17:10 | Індивідуальна гонка, чоловіки
- 16.01.2025 | 17:10 | Індивідуальна гонка, жінки
- 17.01.2025 | 17:20 | Естафета, чоловіки
- 18.01.2025 | 17:20 | Естафета, жінки
- 19.01.2025 | 15:30 | Масстарт, чоловіки
- 19.01.2025 | 18:00 | Масстарт, жінки
6-й етап (Антгольц-Антерсельва, Італія)
- 23.01.2025 | 17:30 | Спринт, жінки
- 24.01.2025 | 17:30 | Спринт, чоловіки
- 25.01.2025 | 16:00 | Переслідування, жінки
- 25.01.2025 | 17:55 | Естафета, чоловіки
- 26.01.2025 | 15:05 | Естафета, жінки
- 26.01.2025 | 17:45 | Переслідування, чоловіки
Чемпіонат світу 2025 (Ленцергайде, Швейцарія)
- 12.02.2025 | 17:30 | Змішана естафета
- 14.02.2025 | 18:05 | Спринт, жінки
- 15.02.2025 | 18:05 | Спринт, чоловіки
- 16.02.2025 | 15:05 | Переслідування, жінки
- 16.02.2025 | 18:05 | Переслідування, чоловіки
- 18.02.2025 | 18:05 | Індивідуальна гонка, жінки
- 19.02.2025 | 18:05 | Індивідуальна гонка, чоловіки
- 20.02.2025 | 19:05 | Сингл-мікст
- 22.02.2025 | 15:05 | Естафета, чоловіки
- 22.02.2025 | 18:05 | Естафета, жінки
- 23.02.2025 | 16:45 | Масстарт, жінки
- 23.02.2025 | 19:05 | Масстарт, чоловіки
7-й етап (Нове Место, Чехія)
- 06.03.2025 | 20:20 | Спринт, чоловіки
- 07.03.2025 | 20:20 | Спринт, жінки
- 08.03.2025 | 17:55 | Переслідування, чоловіки
- 08.03.2025 | 20:40 | Переслідування, жінки
- 09.03.2025 | 16:50 | Естафета, чоловіки
- 09.03.2025 | 19:45 | Естафета, жінки
8-й етап (Поклюка, Словенія)
- 13.03.2025 | 18:15 | Індивідуальна гонка, жінки
- 14.03.2025 | 18:15 | Індивідуальна гонка, чоловіки
- 15.03.2025 | 16:05 | Змішана естафета
- 15.03.2025 | 18:45 | Сингл-мікст
- 16.03.2025 | 16:05 | Переслідування, жінки
- 16.03.2025 | 18:45 | Переслідування, чоловіки
9-й етап (Голменколлен, Норвегія)
- 21.03.2025 | 16:30 | Спринт, чоловіки
- 21.03.2025 | 19:15 | Спринт, жінки
- 22.03.2025 | 16:45 | Переслідування, чоловіки
- 22.03.2025 | 19:05 | Переслідування, жінки
- 23.03.2025 | 16:15 | Масстарт, чоловіки
- 23.03.2025 | 18:45 | Масстарт, жінки