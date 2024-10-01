Біатлон у сезоні 2024/25: календар та результати гонок Кубка світу

30 листопада етапом Кубка світу у фінському Контіолахті стартує сезон-2024/25 Кубка світу з біатлону. Загалом у графіку змагань дев'ять етапів Кубка світу, а також чемпіонат світу, який відбудеться у лютому 2025 року у швейцарському Ленцергайде.

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Починаючи з минулого сезону, очки, здобуті на чемпіонаті світу, не йдуть до загального заліку Кубка світу, проте враховуються у Кубку націй.

Зберігайте календар, щоб не пропустити жодної гонки! Також у цьому матеріалі будуть доступні всі результати майбутнього сезону.

Кубок світу 2024/25 з біатлону

1-й етап (Контіолахті, Фінляндія)

30.11.2024 | 14:15 | Змішана естафета

30.11.2024 | 16:45 | Сингл-мікст

01.12.2024 | 14:45 | Естафета, чоловіки

01.12.2024 | 18:25 | Естафета, жінки

03.12.2024 | 17:20 | Індивідуальна гонка, чоловіки

04.12.2024 | 17:20 | Індивідуальна гонка, жінки

06.12.2024 | 17:20 | Спринт, чоловіки

07.12.2024 | 18:10 | Спринт, жінки

08.12.2024 | 15:30 | Масстарт, чоловіки

08.12.2024 | 18:10 | Масстарт, жінки

2-й етап (Гохфільцен, Австрія)

13.12.2024 | 14:30 | Спринт, жінки

13.12.2024 | 17:20 | Спринт, чоловіки

14.12.2024 | 15:30 | Переслідування, жінки

14.12.2024 | 17:45 | Переслідування, чоловіки

15.12.2024 | 14:30 | Естафета, жінки

15.12.2024 | 17:15 | Естафета, чоловіки

3-й етап (Аннесі, Франція)

19.12.2024 | 17:20 | Спринт, чоловіки

20.12.2024 | 17:20 | Спринт, жінки

21.12.2024 | 15:30 | Переслідування, чоловіки

21.12.2024 | 17:45 | Переслідування, жінки

22.12.2024 | 15:30 | Масстарт, чоловіки

22.12.2024 | 17:45 | Масстарт, жінки

4-й етап (Обергоф, Німеччина)

09.01.2025 | 17:20 | Спринт, жінки

10.01.2025 | 17:20 | Спринт, чоловіки

11.01.2025 | 15:30 | Переслідування, жінки

11.01.2025 | 17:45 | Переслідування, чоловіки

12.01.2025 | 15:00 | Змішана естафета

12.01.2025 | 17:30 | Сингл-мікст

5-й етап (Рупольдінг, Німеччина)

15.01.2025 | 17:10 | Індивідуальна гонка, чоловіки

16.01.2025 | 17:10 | Індивідуальна гонка, жінки

17.01.2025 | 17:20 | Естафета, чоловіки

18.01.2025 | 17:20 | Естафета, жінки

19.01.2025 | 15:30 | Масстарт, чоловіки

19.01.2025 | 18:00 | Масстарт, жінки

6-й етап (Антгольц-Антерсельва, Італія)

23.01.2025 | 17:30 | Спринт, жінки

24.01.2025 | 17:30 | Спринт, чоловіки

25.01.2025 | 16:00 | Переслідування, жінки

25.01.2025 | 17:55 | Естафета, чоловіки

26.01.2025 | 15:05 | Естафета, жінки

26.01.2025 | 17:45 | Переслідування, чоловіки

Чемпіонат світу 2025 (Ленцергайде, Швейцарія)

12.02.2025 | 17:30 | Змішана естафета

14.02.2025 | 18:05 | Спринт, жінки

15.02.2025 | 18:05 | Спринт, чоловіки

16.02.2025 | 15:05 | Переслідування, жінки

16.02.2025 | 18:05 | Переслідування, чоловіки

18.02.2025 | 18:05 | Індивідуальна гонка, жінки

19.02.2025 | 18:05 | Індивідуальна гонка, чоловіки

20.02.2025 | 19:05 | Сингл-мікст

22.02.2025 | 15:05 | Естафета, чоловіки

22.02.2025 | 18:05 | Естафета, жінки

23.02.2025 | 16:45 | Масстарт, жінки

23.02.2025 | 19:05 | Масстарт, чоловіки

7-й етап (Нове Место, Чехія)

06.03.2025 | 20:20 | Спринт, чоловіки

07.03.2025 | 20:20 | Спринт, жінки

08.03.2025 | 17:55 | Переслідування, чоловіки

08.03.2025 | 20:40 | Переслідування, жінки

09.03.2025 | 16:50 | Естафета, чоловіки

09.03.2025 | 19:45 | Естафета, жінки

8-й етап (Поклюка, Словенія)

13.03.2025 | 18:15 | Індивідуальна гонка, жінки

14.03.2025 | 18:15 | Індивідуальна гонка, чоловіки

15.03.2025 | 16:05 | Змішана естафета

15.03.2025 | 18:45 | Сингл-мікст

16.03.2025 | 16:05 | Переслідування, жінки

16.03.2025 | 18:45 | Переслідування, чоловіки

9-й етап (Голменколлен, Норвегія)