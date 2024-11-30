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Контіолахті. Змішана естафета. Текстова трансляція

Денис Шаховець — 30 листопада 2024, 15:40
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Контіолахті. Змішана естафета. Текстова трансляція

У суботу, 30 листопада, в межах першого етапу Кубку світу з біатлону у фінському Контіолахті відбудеться класична змішана естафета.

Україну в гонці представлять Юлія Джима, Христина Дмитренко, Антон Дудченко та Віталій Мандзин, які виступатимуть під номером 10. Усього у стартовому листі заявлені 24 команди.

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Змішана естафета розпочнеться о 16:45 за київським часом. Чемпіон проведе текстову трансляцію гонки.

Нагадаємо, етап Кубку світу в Контіолахті триватиме до 8 грудня включно.

Контіолахті Кубок світу з біатлону текстова трансляція