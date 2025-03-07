Нове-Мєсто. Тандерволд виграла жіночий спринт, українки поза чільною двадцяткою
Українські біатлоністки показали результати за межами топ-20 у спринтерській гонці сьомого етапу Кубку світу, що проходить у чеському Нове-Мєсто.
Юлія Джима та Христина Дмитренко змогли закрити всі мішені, проте були недостатньо швидкими на лижні й посіли 24 та 25 місця відповідно.
Ще три українки Олена Городна, Ірина Петренко та Дарина Чалик не уникли промахів і не змогли навіть кваліфікуватися до гонки переслідування.
Виграла гонку норвежка Інґрід-Ландмарк Тандреволд, для якої це перша особиста перемога в поточному сезоні.
Компанію Тандерволд на п'єдесталі пошани склали француженки Жюстін Бреза-Буше та Жюлія Сімон.
Кубок світу. Нове-Мєсто. Жіночий спринт
1. Інґрід Тандерволд (Норвегія, 0+0) 19:13,5
2. Жустін Бреза-Буше (Франція, 0+1) +15,1
3. Жюлья Сімон (Франція, 0+0) +20,9
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24. Юлія Джима (Україна, 0+0) +1:16,2
25. Христина Дмитренко (Україна, 0+0) +1:20,5
62. Олена Городна (Україна, 0+2) +2:17,8
79. Ірина Петренко (Україна, 0+1) +2:57,2
99. Дарина Чалик (Україна, 2+2) +4:29,2
Зазначимо, що перед гонкою біатлоністки через аномально спекотну для біатлону погоду отримали нові стартові номери.
У суботу, 8 березня, в Нове-Мєсто відбудуться гонки переслідування. О 15:55 за Києвом розпочнеться чоловічий персьют, початок жіночої гонки запланований на 18:40.