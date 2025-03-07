Нове-Мєсто. Тандерволд виграла жіночий спринт, українки поза чільною двадцяткою

Українські біатлоністки показали результати за межами топ-20 у спринтерській гонці сьомого етапу Кубку світу, що проходить у чеському Нове-Мєсто.

Юлія Джима та Христина Дмитренко змогли закрити всі мішені, проте були недостатньо швидкими на лижні й посіли 24 та 25 місця відповідно.

Ще три українки Олена Городна, Ірина Петренко та Дарина Чалик не уникли промахів і не змогли навіть кваліфікуватися до гонки переслідування.

Виграла гонку норвежка Інґрід-Ландмарк Тандреволд, для якої це перша особиста перемога в поточному сезоні.

Компанію Тандерволд на п'єдесталі пошани склали француженки Жюстін Бреза-Буше та Жюлія Сімон.

Кубок світу. Нове-Мєсто. Жіночий спринт

1. Інґрід Тандерволд (Норвегія, 0+0) 19:13,5

2. Жустін Бреза-Буше (Франція, 0+1) +15,1

3. Жюлья Сімон (Франція, 0+0) +20,9

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24. Юлія Джима (Україна, 0+0) +1:16,2

25. Христина Дмитренко (Україна, 0+0) +1:20,5

62. Олена Городна (Україна, 0+2) +2:17,8

79. Ірина Петренко (Україна, 0+1) +2:57,2

99. Дарина Чалик (Україна, 2+2) +4:29,2

Зазначимо, що перед гонкою біатлоністки через аномально спекотну для біатлону погоду отримали нові стартові номери.

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У суботу, 8 березня, в Нове-Мєсто відбудуться гонки переслідування. О 15:55 за Києвом розпочнеться чоловічий персьют, початок жіночої гонки запланований на 18:40.