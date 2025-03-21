Йоганнес Бо виграв спринт у Голменколлені, Підручний – 26-й
Йоганнес Бо здобув перемогу у спринті на завершальному етапі Кубку світу, що стартував у Голменколлені. 31-річний норвежець закрив усі 10 мішеней і випередив срібного призера Стурлу Легрейда на 25 секунд.
Попри цю перемогу, Легрейд залишається фаворитом у боротьбі за Великий кришталевий глобус. Стурла випереджає Бо в загальному заліку на комфортні 89 очок.
Утім, без трофея в останньому для себе сезоні Йоганнес Бо вже точно не залишиться, адже він виграв Малий кришталевий глобус у заліку спринтів.
Бронзовим призером гонки з одним промахом у пасиві став ще один норвежець Йоганнес Дале. Загалом же норвежці посилі всі місця у чільній п'ятірці у спринті на домашньому етапі.
Щодо українців, то лише капітан команди Дмитро Підручний забіг до залікової зони, посівши 26 місце.
Антон Дудченко та Віталій Мандзин кваліфікувалися до суботнього персьюту, а для Тараса Лесюка після непотрапляння до топ-60 сезон-2024/25 достроково завершений.
Кубок світу. Голменколлен. Чоловічий спринт
- 1. Йоханнес Бо (Норвегія, 0+0) 24:49,5
- 2. Стурла Леґрейд (Норвегія, 0+0) +25,7
- 3. Йоганнес Дале-Шевдаль (Норвегія, 0+1) +36,7
- ...
- 26. Дмитро Підручний (Україна, 1+1) +1:53,7
- 44. Антон Дудченко (Україна, 0+1) +2:20,2
- 54. Віталій Мандзин (Україна, 1+0) +2:30,8
- 78. Тарас Лесюк (Україна, 3+0) +3:33,2
Чоловіча гонка переслідування за підсумками спринту відбудеться у суботу, 22 березня. Початок заплановано на 14:45 за Києвом.