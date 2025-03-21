Йоганнес Бо виграв спринт у Голменколлені, Підручний – 26-й

Йоганнес Бо здобув перемогу у спринті на завершальному етапі Кубку світу, що стартував у Голменколлені. 31-річний норвежець закрив усі 10 мішеней і випередив срібного призера Стурлу Легрейда на 25 секунд.

Попри цю перемогу, Легрейд залишається фаворитом у боротьбі за Великий кришталевий глобус. Стурла випереджає Бо в загальному заліку на комфортні 89 очок.

Утім, без трофея в останньому для себе сезоні Йоганнес Бо вже точно не залишиться, адже він виграв Малий кришталевий глобус у заліку спринтів.

Бронзовим призером гонки з одним промахом у пасиві став ще один норвежець Йоганнес Дале. Загалом же норвежці посилі всі місця у чільній п'ятірці у спринті на домашньому етапі.

Щодо українців, то лише капітан команди Дмитро Підручний забіг до залікової зони, посівши 26 місце.

Антон Дудченко та Віталій Мандзин кваліфікувалися до суботнього персьюту, а для Тараса Лесюка після непотрапляння до топ-60 сезон-2024/25 достроково завершений.

Кубок світу. Голменколлен. Чоловічий спринт

1. Йоханнес Бо (Норвегія, 0+0) 24:49,5

2. Стурла Леґрейд (Норвегія, 0+0) +25,7

3. Йоганнес Дале-Шевдаль (Норвегія, 0+1) +36,7

...

26. Дмитро Підручний (Україна, 1+1) +1:53,7

44. Антон Дудченко (Україна, 0+1) +2:20,2

54. Віталій Мандзин (Україна, 1+0) +2:30,8

78. Тарас Лесюк (Україна, 3+0) +3:33,2

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Чоловіча гонка переслідування за підсумками спринту відбудеться у суботу, 22 березня. Початок заплановано на 14:45 за Києвом.