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Антгольц. Жіноча естафета. Текстова трансляція

Денис Шаховець — 26 січня 2025, 09:10
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko
Антгольц. Жіноча естафета. Текстова трансляція

У неділю, 26 січня, в межах шостого етапу Кубку світу з біатлону в італійському Антгольці відбудеться жіноча естафета.

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Україну в гонці представлять Ірина Петренко, Юлія Джима, Анастасія Меркушина та Христина Дмитренко, які виступатимуть під номером 10. Усього у стартовому листі заявлені 20 команд.

Жіноча естафета розпочнеться о 13:05 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.

Нагадаємо, етап Кубку світу в Антгольці завершиться 26 січня чоловічою гонкою переслідування, яка розпочнеться о 15:45 за Києвом.

Анастасія Меркушина Антгольц Юлія Джима Кубок світу з біатлону Ірина Петренко Христина Дмитренко текстова трансляція