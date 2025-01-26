Антгольц. Жіноча естафета. Текстова трансляція
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko
У неділю, 26 січня, в межах шостого етапу Кубку світу з біатлону в італійському Антгольці відбудеться жіноча естафета.
Україну в гонці представлять Ірина Петренко, Юлія Джима, Анастасія Меркушина та Христина Дмитренко, які виступатимуть під номером 10. Усього у стартовому листі заявлені 20 команд.
Жіноча естафета розпочнеться о 13:05 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.
Нагадаємо, етап Кубку світу в Антгольці завершиться 26 січня чоловічою гонкою переслідування, яка розпочнеться о 15:45 за Києвом.