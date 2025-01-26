Антгольц. Жіноча естафета. Текстова трансляція

У неділю, 26 січня, в межах шостого етапу Кубку світу з біатлону в італійському Антгольці відбудеться жіноча естафета.

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Україну в гонці представлять Ірина Петренко, Юлія Джима, Анастасія Меркушина та Христина Дмитренко, які виступатимуть під номером 10. Усього у стартовому листі заявлені 20 команд.

Жіноча естафета розпочнеться о 13:05 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.

Нагадаємо, етап Кубку світу в Антгольці завершиться 26 січня чоловічою гонкою переслідування, яка розпочнеться о 15:45 за Києвом.