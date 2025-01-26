Україна продемонструвала найкращий в сезоні результат у жіночій естафеті на Кубку світу

У межах шостого етапу Кубку світу з біатлону в італійському Антгольці відбулася жіноча естафета.

Україну представляли Ірина Петренко, Юлія Джима, Анастасія Меркушина та Христина Дмитренко. Українки змогли уникнути штрафних кіл, використали на чотирьох сім запасних патронів і посіли шосте місце.

Христина Дмитренко на останнє коло завдяки хорошій стрільбі виходила четвертою, та, на жаль, програла боротьбу швейцарці Емі Басерзі та італійці Мікелі Каррарі.

Зазначимо, що шосте місце – найкращий для збірної України результат у сезоні в жіночій естафеті на Кубку світу. Раніше українки були 11-ми на етапі у фінському Контіолахті, фінішували 7-ми в австрійському Гохфільцені, а також закрили чільну десятку в німецькому Рупольдингу.

Справжня драма сталася на останньому колі в боротьбі за перемогу: Ганна Еберг випадково наступила палицею на лижу Інгрід Тандреволд, через що норвежка впала й втратила шанси на золото.

У підсумку шведки виграли гонку, норвежки здобули срібні нагороди, а на третій щабель п'єдесталу пошани здійнялися француженки, яких більшість експертів вважали явними фаворитками естафети.

Кубок світу. Антгольц. Жіноча естафета

1. Швеція (0+6) 1:07:26,0

2. Норвегія (0+7) +13,4

3. Франція (0+8) +23,6

4. Швейцарія (1+8) +2:13,8

5. Італія (1+9) +2:17,4

6. Україна (0+7) +2:17,9

Читайте також : оновлено Біатлон у сезоні 2024/25: календар та результати гонок Кубку світу

Нагадаємо, етап Кубку світу в Антгольці завершиться 26 січня чоловічою гонкою переслідування, яка розпочнеться о 15:45 за Києвом.