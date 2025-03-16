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Україна фінішувала 9-ю у змішаній естафеті в Поклюці

Денис Шаховець — 16 березня 2025, 17:05
Україна фінішувала 9-ю у змішаній естафеті в Поклюці
Getty Images

У словенській Поклюці класичною змішаною естафетою завершився восьмий етап Кубку світу з біатлону. В завершальній дисципліні, якою була змішана естафета, Україна посіла 9 місце.

Олександра Меркушина, Олена Городна, Антон Дудченко та Віталій Мандзин використали на чотирьох лише 5 запасних патронів, проте були надто повільними на дистанції й програли переможцям понад три хвилини.

Виграла гонку збірна Швеції. Срібними призерами з одним колом штрафу в пасиві стали французькі біатлоністи, а бронзові нагороди здобули норвежці.

Кубок світу. Поклюка. Змішана естафета

  • 1. Швеція (0+12) 1:09:07,5
  • 2. Франція (1+6) +14,8
  • 3. Норвегія (0+10) +20,0
  • ...
  • 9. Україна (0+5) +3.17,7
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Останній 9-й етап Кубку світу сезону-2024/25 пройде з 21 по 23 березня у норвезькому Голменколлені.

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