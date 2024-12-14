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Гохфільцен. Жіноча естафета. Онлайн-трансляція

Денис Шаховець — 14 грудня 2024, 22:10
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko
Гохфільцен. Жіноча естафета. Онлайн-трансляція

У неділю, 15 грудня, в межах першого етапу Кубку світу з біатлону в австрійському Гохфільцені відбудеться жіноча естафета.

Україну в гонці представлять Христина Дмитренко, Юлія Джима, Анна Кривонос та Олена Городна, які виступатимуть під номером 11. Усього у стартовому листі заявлені 19 команд.

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Жіноча естафета розпочнеться о 12:30 за київським часом. Чемпіон проведе текстову трансляцію гонки.

Нагадаємо, етап Кубку світу в Гохфільцені триватиме до 15 грудня включно.

Гохфільцен Кубок світу з біатлону текстова трансляція