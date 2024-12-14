Гохфільцен. Жіноча естафета. Онлайн-трансляція
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko
У неділю, 15 грудня, в межах першого етапу Кубку світу з біатлону в австрійському Гохфільцені відбудеться жіноча естафета.
Україну в гонці представлять Христина Дмитренко, Юлія Джима, Анна Кривонос та Олена Городна, які виступатимуть під номером 11. Усього у стартовому листі заявлені 19 команд.
Жіноча естафета розпочнеться о 12:30 за київським часом. Чемпіон проведе текстову трансляцію гонки.
Нагадаємо, етап Кубку світу в Гохфільцені триватиме до 15 грудня включно.