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Джима фінішувала 8-ю у переслідуванні на Кубку світу в Ансі

Денис Шаховець — 21 грудня 2024, 16:20
Джима фінішувала 8-ю у переслідуванні на Кубку світу в Ансі
Юлія Джима
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

У межах третього етапу Кубку світу з біатлону у французькому Ансі відбуделася жіноча гонка переслідування.

34-річна українка Юлія Джима, яка напередодні посіла 4-те місце у спринті, не закрила лише одну мішень і фінішувала 8-ю.

Ще одна українка Христина Дмитренко з ідентичною точністю стрільби забігла на 17-ту підсумкову позицію, а 19-річна Олександра Меркушина не пробилася до залікової зони.

Зазначимо, що Джима та Дмитренко кваліфікувалися до недільного масстарту. Юлія – завдяки 18-му рядку в загальному заліку, а Христина – як одна з найкращих на етапі серед тих, хто не входить до топ-25 тоталу.

Виграла гонку німкеня Франциска Пройс. Срібною призеркою стала француженка Жюлія Сімон, а ще одна представниця Німеччини Ванесса Фогт здобула бронзу.

Кубок світу. Ансі. Жіночий персьют

  • 1. Франциска Пройс (0+0+1+0) 29:09,9
  • 2. Жулья Сімон (0+2+0+0) +27.3
  • 3. Ванесса Фогт (0+0+0+0) +44.0
  • ...
  • 8. Юлія Джима (0+0+1+0) +1.02.3
  • 17. Христина Дмитренко (0+0+0+1) +1.27.9
  • 48. Олександра Меркушина (0+2+0+0) +4.45.7
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Ансі Юлія Джима Кубок світу з біатлону Христина Дмитренко Олександра Меркушина

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