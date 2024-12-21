Джима фінішувала 8-ю у переслідуванні на Кубку світу в Ансі

У межах третього етапу Кубку світу з біатлону у французькому Ансі відбуделася жіноча гонка переслідування.

34-річна українка Юлія Джима, яка напередодні посіла 4-те місце у спринті, не закрила лише одну мішень і фінішувала 8-ю.

Ще одна українка Христина Дмитренко з ідентичною точністю стрільби забігла на 17-ту підсумкову позицію, а 19-річна Олександра Меркушина не пробилася до залікової зони.

Зазначимо, що Джима та Дмитренко кваліфікувалися до недільного масстарту. Юлія – завдяки 18-му рядку в загальному заліку, а Христина – як одна з найкращих на етапі серед тих, хто не входить до топ-25 тоталу.

Виграла гонку німкеня Франциска Пройс. Срібною призеркою стала француженка Жюлія Сімон, а ще одна представниця Німеччини Ванесса Фогт здобула бронзу.

Кубок світу. Ансі. Жіночий персьют

1. Франциска Пройс (0+0+1+0) 29:09,9

2. Жулья Сімон (0+2+0+0) +27.3

3. Ванесса Фогт (0+0+0+0) +44.0

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8. Юлія Джима (0+0+1+0) +1.02.3

17. Христина Дмитренко (0+0+0+1) +1.27.9

48. Олександра Меркушина (0+2+0+0) +4.45.7

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Завтра, 22 грудня, масстартами в Ансі завершиться перший триместр сезону-2024/25 Кубку світу.