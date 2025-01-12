Обергоф. Змішана естафета. Текстова трансляція

У неділю, 12 січня, четвертий етап Кубку світу з біатлону в німецькому Обергофі завершиться класичною змішаною естафетою.

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Україну в гонці представлять Віталій Мандзин, Дмитро Підручний, Олена Городна та Христина Дмитренко, які виступатимуть під номером 6. Усього у стартовому листі заявлені 23 команди.

Змішана естафета розпочнеться о 15:30 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.

Нагадаємо, п'ятий етап Кубку світу пройде з 15 по 19 січня в німецькому Рупольдінгу. У програмі заплановані індивідуальні гонки, естафети та масстарти.