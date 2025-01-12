Обергоф. Змішана естафета. Текстова трансляція
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko
У неділю, 12 січня, четвертий етап Кубку світу з біатлону в німецькому Обергофі завершиться класичною змішаною естафетою.
Україну в гонці представлять Віталій Мандзин, Дмитро Підручний, Олена Городна та Христина Дмитренко, які виступатимуть під номером 6. Усього у стартовому листі заявлені 23 команди.
Змішана естафета розпочнеться о 15:30 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.
Нагадаємо, п'ятий етап Кубку світу пройде з 15 по 19 січня в німецькому Рупольдінгу. У програмі заплановані індивідуальні гонки, естафети та масстарти.