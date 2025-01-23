Антгольц. Жіночий спринт. Текстова трансляція
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko
У четвер, 23 січня, в межах шостого етапу Кубку світу з біатлону в італійському Антгольці відбудеться жіночий спринт.
Україну в гонці представлять п'ятеро біатлоністок. Усього у стартовому листі заявлена 101 спортсменка.
- 21. Христина Дмитренко
- 30. Юлія Джима
- 51. Олена Городна
- 68. Ірина Петренко
- 78. Анастасія Меркушина
Жіночий спринт розпочнеться о 15:30 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.
Нагадаємо, етап Кубку світу в Антгольці триватиме до 26 січня включно.