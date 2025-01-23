Антгольц. Жіночий спринт. Текстова трансляція

У четвер, 23 січня, в межах шостого етапу Кубку світу з біатлону в італійському Антгольці відбудеться жіночий спринт.

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Україну в гонці представлять п'ятеро біатлоністок. Усього у стартовому листі заявлена 101 спортсменка.

21. Христина Дмитренко

30. Юлія Джима

51. Олена Городна

68. Ірина Петренко

78. Анастасія Меркушина

Жіночий спринт розпочнеться о 15:30 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.

Нагадаємо, етап Кубку світу в Антгольці триватиме до 26 січня включно.