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Антгольц. Жіночий спринт. Текстова трансляція

Денис Шаховець — 23 січня 2025, 10:00
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko
Антгольц. Жіночий спринт. Текстова трансляція

У четвер, 23 січня, в межах шостого етапу Кубку світу з біатлону в італійському Антгольці відбудеться жіночий спринт.

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Україну в гонці представлять п'ятеро біатлоністок. Усього у стартовому листі заявлена 101 спортсменка.

  • 21. Христина Дмитренко
  • 30. Юлія Джима
  • 51. Олена Городна
  • 68. Ірина Петренко
  • 78. Анастасія Меркушина

Жіночий спринт розпочнеться о 15:30 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.

Нагадаємо, етап Кубку світу в Антгольці триватиме до 26 січня включно.

Анастасія Меркушина Антгольц Юлія Джима Кубок світу з біатлону Ірина Петренко Христина Дмитренко Олена Городна текстова трансляція