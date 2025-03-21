Голменколлен. Жіночий спринт. Текстова трансляція

У п'ятницю, 21 березня, в межах дев'ятого етапу Кубку світу з біатлону в норвезькому Голменколлені відбудеться жіночий спринт.

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Україну в гонці представлять п'ятеро біатлоністок. Усього у стартовому листі заявлено 115 спортсменок.

10. Олена Городна

16. Христина Дмитренко

32. Юлія Джима

70. Олександра Меркушина

105. Дарина Чалик

Чоловічий спринт розпочнеться о 17:20 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.

Нагадаємо, етап Кубку світу в Голменколлені, яким завершиться сезон-2024/25, триватиме до 23 березня включно.