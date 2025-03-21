Голменколлен. Жіночий спринт. Текстова трансляція
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko
У п'ятницю, 21 березня, в межах дев'ятого етапу Кубку світу з біатлону в норвезькому Голменколлені відбудеться жіночий спринт.
Україну в гонці представлять п'ятеро біатлоністок. Усього у стартовому листі заявлено 115 спортсменок.
- 10. Олена Городна
- 16. Христина Дмитренко
- 32. Юлія Джима
- 70. Олександра Меркушина
- 105. Дарина Чалик
Чоловічий спринт розпочнеться о 17:20 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.
Нагадаємо, етап Кубку світу в Голменколлені, яким завершиться сезон-2024/25, триватиме до 23 березня включно.