Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП

Голменколлен. Жіночий спринт. Текстова трансляція

Денис Шаховець — 21 березня 2025, 10:30
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko
Голменколлен. Жіночий спринт. Текстова трансляція

У п'ятницю, 21 березня, в межах дев'ятого етапу Кубку світу з біатлону в норвезькому Голменколлені відбудеться жіночий спринт.

Читайте також :
оновлено Біатлон у сезоні 2024/25: календар та результати гонок Кубку світу

Україну в гонці представлять п'ятеро біатлоністок. Усього у стартовому листі заявлено 115 спортсменок.

  • 10. Олена Городна
  • 16. Христина Дмитренко
  • 32. Юлія Джима
  • 70. Олександра Меркушина
  • 105. Дарина Чалик

Чоловічий спринт розпочнеться о 17:20 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.

Нагадаємо, етап Кубку світу в Голменколлені, яким завершиться сезон-2024/25, триватиме до 23 березня включно.

Юлія Джима Кубок світу з біатлону Христина Дмитренко Олена Городна Олександра Меркушина текстова трансляція Дарина Чалик Голменколлен