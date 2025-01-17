Рупольдинг. Чоловіча естафета. Текстова трансляція

У п'ятницю, 17 січня, в межах п'ятого етапу Кубку світу з біатлону в німецькому Рупольдингу відбудеться чоловіча естафета.

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Україну в гонці представлять Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Антон Дудченко і Тарас Лесюк, які виступатимуть під номером 9. Усього у стартовому листі заявлені 22 команди.

Чоловіча естафета розпочнеться о 15:20 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.

Нагадаємо, етап Кубку світу в Рупольдингу триватиме до 19 січня включно.