Україна продемонструвала найкращий в сезоні результат у чоловічій естафеті на Кубку світу

У межах п'ятого етапу Кубку світу з біатлону в німецькому Рупольдингу відбулася чоловіча естафета, в якій взяли участь 22 команди.

Україну представляли Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Антон Дудченко та Тарас Лесюк. Після перших двох етапів, на екваторі гонки, українська збірна посідала друге місце й боролася за місце на п'єдесталі.

На жаль, попри хорошу якість стрільби, Дудченко та Мандзин не змогли втриматись у чільній трійці. У підсумку наш фінішер завершив гонку на шостій позиції.

Шосте місце – найкращий результат збірної України в чоловічих естафетах у поточному сезоні. На етапі у фінському Контіолахті українці посіли сьоме місце, а в австрійському Гохфільцені фінішували лише 12-ми.

Перемогу здобула команда Франції. Срібні медалі в біатлоністів зі Швеції, а бронзу вибороли німці. Норвегія через три кола штрафу лише четверта.

Кубок світу. Рупольдинг. Чоловіча естафета

1. Франція (0+6) 1:08,45,4

2. Швеція (0+10) +38,4

3. Німеччина (0+14) +58,8

...

6. Україна (0+7) +1.19.0

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Етап у Рупольдингу продовжиться жіночою естафетою, яка відбудеться в суботу, 18 січня. Початок о 15:20 за Києвом.