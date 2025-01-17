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Україна продемонструвала найкращий в сезоні результат у чоловічій естафеті на Кубку світу

Денис Шаховець — 17 січня 2025, 16:33
Україна продемонструвала найкращий в сезоні результат у чоловічій естафеті на Кубку світу
Антон Дудченко
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

У межах п'ятого етапу Кубку світу з біатлону в німецькому Рупольдингу відбулася чоловіча естафета, в якій взяли участь 22 команди.

Україну представляли Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Антон Дудченко та Тарас Лесюк. Після перших двох етапів, на екваторі гонки, українська збірна посідала друге місце й боролася за місце на п'єдесталі.

На жаль, попри хорошу якість стрільби, Дудченко та Мандзин не змогли втриматись у чільній трійці. У підсумку наш фінішер завершив гонку на шостій позиції.

Шосте місце – найкращий результат збірної України в чоловічих естафетах у поточному сезоні. На етапі у фінському Контіолахті українці посіли сьоме місце, а в австрійському Гохфільцені фінішували лише 12-ми.

Перемогу здобула команда Франції. Срібні медалі в біатлоністів зі Швеції, а бронзу вибороли німці. Норвегія через три кола штрафу лише четверта.

Кубок світу. Рупольдинг. Чоловіча естафета

  • 1. Франція (0+6) 1:08,45,4
  • 2. Швеція (0+10) +38,4
  • 3. Німеччина (0+14) +58,8
  • ...
  • 6. Україна (0+7) +1.19.0
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Етап у Рупольдингу продовжиться жіночою естафетою, яка відбудеться в суботу, 18 січня. Початок о 15:20 за Києвом.

Антон Дудченко Кубок світу з біатлону Дмитро Підручний Рупольдинг Тарас Лесюк Віталій Мандзин

Антон Дудченко

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