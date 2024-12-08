Контіолахті. Жіночий масстарт. ОНЛАЙН

У неділю, 8 грудня, перший етап Кубку світу з біатлону у фінському Контіолахті завершиться жіночим масстартом, у якому виступлять 30 найкращих біатлоністок планети.

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На жаль, українки не входять до чільної тридцятки світового тоталу, тому не зможуть взяти участь у цій гонці.

Початок жіночого масстарту запланований на 18:10 за київським часом. Чемпіон проведе текстову трансляцію гонки.

Нагадаємо, у чоловічому масстарті українець Антон Дудченко з ідеальною стрільбою фінішував 12-м.