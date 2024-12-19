Дудченко та Мандзин забігли до чільної двадцятки спринту в Ансі

У четвер, 19 грудня, другий етап Кубку світу з біатлону у французькому Ансі розпочався чоловічою спринтерською гонкою.

Українцям Антону Дудченку та Віталію Мандзину вдалося закрити усі мішені та посісти відповідно 12-те та 16-те місця.

Капітан збірної України Дмитро Підручний після двох кіл штрафу насилу забіг до залікової зони, а Богдан Цимбал з ідентичною влучністю стрільби не кваліфікувався до переслідування і достроково завершив виступ в Ансі.

Дебютну в кар'єрі перемогу на рівні Кубку світу здобув норвежець Мартін Улдаль. Його зірковий земляк Йоганнес Бо через зайві 150 метрів дистанції став срібним призером, а закрив трійку призерів швед Себастьян Самуельсон.

Кубок світу. Ансі. Чоловічий спринт

1. Мартін Улдаль (0+0) 23:13,5

2. Йоганнес Бо (1+0) +1,4

3. Себастьян Самуельсон (0+1) +10,8

...

12. Антон Дудченко (0+0) +55,6

16. Віталій Мандзин (0+0) +1:13,2

40. Дмитро Підручний (1+1) +1:41,9

73. Богдан Цимбал (0+2) +2:58,4

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Далі у програмі третього етапу Кубку світу жіночий спринт, який відбудеться в Ансі у п'ятницю, 20 грудня. Початок о 15:20 за Києвом.