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Дудченко та Мандзин забігли до чільної двадцятки спринту в Ансі

Денис Шаховець — 19 грудня 2024, 16:26
Дудченко та Мандзин забігли до чільної двадцятки спринту в Ансі
Антон Дудченко
Getty Images

У четвер, 19 грудня, другий етап Кубку світу з біатлону у французькому Ансі розпочався чоловічою спринтерською гонкою.

Українцям Антону Дудченку та Віталію Мандзину вдалося закрити усі мішені та посісти відповідно 12-те та 16-те місця.

Капітан збірної України Дмитро Підручний після двох кіл штрафу насилу забіг до залікової зони, а Богдан Цимбал з ідентичною влучністю стрільби не кваліфікувався до переслідування і достроково завершив виступ в Ансі.

Дебютну в кар'єрі перемогу на рівні Кубку світу здобув норвежець Мартін Улдаль. Його зірковий земляк Йоганнес Бо через зайві 150 метрів дистанції став срібним призером, а закрив трійку призерів швед Себастьян Самуельсон.

Кубок світу. Ансі. Чоловічий спринт

  • 1. Мартін Улдаль (0+0) 23:13,5
  • 2. Йоганнес Бо (1+0) +1,4
  • 3. Себастьян Самуельсон (0+1) +10,8
  • ...
  • 12. Антон Дудченко (0+0) +55,6
  • 16. Віталій Мандзин (0+0) +1:13,2
  • 40. Дмитро Підручний (1+1) +1:41,9
  • 73. Богдан Цимбал (0+2) +2:58,4
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Далі у програмі третього етапу Кубку світу жіночий спринт, який відбудеться в Ансі у п'ятницю, 20 грудня. Початок о 15:20 за Києвом.

Ансі Антон Дудченко Кубок світу з біатлону Дмитро Підручний Богдан Цимбал Віталій Мандзин

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