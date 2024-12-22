Ансі. Жіночий масстарт. Онлайн-трансляція
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko
У неділю, 22 грудня, в межах третього етапу Кубку світу з біатлону у французькому Ансі відбудеться жіночий масстарт.
Україну в гонці представить лише 34-річна Юлія Джима, оскільки Христина Дмитренко відмовилась від участі через нездужання. Усього у стартовому листі заявлені 30 спортсменок.
- 17. Юлія Джима
Початок жіночого масстарту запланований на 15:45 за київським часом. Чемпіон проведе текстову трансляцію гонки.
Нагадаємо, етапом Кубку світу в Ансі завершується перший триместр сезону-2024/25. Четвертий етап Кубку світу пройде в німецькому Обергофі з 9 по 12 січня 2025 року.