Жанмонно виграла персьют в Обергофі, Дмитренко фінішувала 30-ю

У межах четвертого етапу Кубку світу з біатлону в німецькому Обергофі відбулася жіноча гонка переслідування.

Лідерка збірної України Юлія Джима з невідомих причин не з'явилася на старті, тож нашу країну в персьюті представили лише Христина Дмитренко та Дарина Чалик.

Дмитренко єдиної хиби припустилася на третій стрільбі, проте долала дистанцію недостатньо швидко й фінішувала 30-ю після старту з 40-ї позиції.

Дебютантка на рівні Кубку світу Дарина Чалик перший у кар'єрі персьют серед еліти провалила. Заробивши сім кіл штрафу на трьох стрільбах, вона не змогла дістатися фінішу, оскільки лідерки випередили її аж на коло.

Перемогу здобула француженка Лу Жанмонно. Другу срібну нагороду поспіль виборола Марен Кіркейде з Норвегії, а закрила трійку призерок шведка Ельвіра Еберг. Останній вдалося забігти на п'єдестал пошани після старту з 37-ї позиції.

Кубок світу. Обергоф. Жіночий персьют

1. Лу Жанмонно (1+0+0+0) 31:14,9

2. Марен Кіркейде (0+2+0+0) +18.1

3. Ельвіра Еберг (0+0+0+1) +26.2

...

30. Христина Дмитренко (0+0+1+0) +3.25.3

LAP Дарина Чалик (2+4+1...)

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11 січня о 15:45 за київським часом в Обергофі відбудеться чоловічий персьют, у якому виступлять українці Дмитро Підручний, Віталій Мандзин і Тарас Лесюк.