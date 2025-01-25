Антгольц. Україна посіла 8 місце у чоловічій естафеті

У межах шостого етапу Кубку світу з біатлону в італійському Антгольці відбулася чоловіча естафета.

Збірна України, яку представляли Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Антон Дудченко та Тарас Лесюк, посіла 8 місце.

Після етапів Підручного та Мандзина українці були біля трійки лідерів, проте коло штрафу від Дудченка на стійці завадило поборотися за високі місця.

Четверту поспіль естафетну гонку виграла команда Франції. Срібні медалі здобули норвежці, а шведи закрили трійку призерів.

Кубок світу. Антгольц. Чоловіча естафета

1. Франція (0+4) 36:10,6

2. Норвегія (0+12) +43,6

3. Швеція (1+8) +44,0

...

8. Україна (1+9) +3:30,2

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У неділю, 26 січня, жінки в Антгольці виступлять в естафеті, а чоловіки пробіжать гонку переслідування.