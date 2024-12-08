Прогрес Мандзина, лідерство Франції та "респект" норвежцям. Підсумки Контіолахті

У фінському Контіолахті в неділю, 8 листопада, закінчився перший етап Кубку світу з біатлону. "Чемпіон" вітає вболівальників з початком біатлонного сезону та пропонує ознайомитися з найцікавішими епізодами перших гонок змагань.

Відкриття етапу

Одразу почнемо з приємної несподіванки, а саме з виступу українця Віталія Мандзина. 21-річний біатлоніст, як то кажуть, "з ноги" відкрив новий сезон, здивувавши не тільки своїх вболівальників, а й навіть зірок світового біатлону, зокрема, Йоґаннеса Бо. Вже після першої особистої гонки норвежець відмітив прогрес українця, назвавши того новою зіркою у цьому виді спорту. Звісно, будемо відверті, норвежець видав великий аванс представнику України, але Мандзин закінчив етап лідером заліку U-23, тому маємо надію на вдале продовження сезону.

Найкращою гонкою для нашої збірної стала чоловіча "індивідуалка" на 15 кілометрів (4 вогневих рубежі, 45 секунд штрафу за кожний промах). Віталій Мандзин став одним з п’яти біатлоністів (а на старт вийшло 103 спортсмени), що зуміли пройти усі чотири вогневі рубежі без промахів! Ідеальна стрільба дозволила українцю посісти четверте місце та отримати свою порцію овацій на квітковій церемонії після гонки.

В спринті Мандзин також закрив усі мішені, як і партнер по команді Антон Дудченко, та посів 14-те місце (Антон став 15-м). На недільний масстарт, який став дебютним для молодого українця та куди кваліфікувалося одразу троє представників нашої збірної, у Мандзина вже не вистачило сил – чотири промахи та 27-е місце. Однозначно, Віталій може записати собі старт сезону в актив, адже 12-е місце загального заліку, та лідер заліку U-23 – дуже і дуже пристойно для молодого біатлоніста. Сподіваємось, що після Хохфільцену (наступний етап, що пройде в Австрії з 13 по 15 грудня) рубрика "Відкриття етапу" зміниться на "Стабільність" і ми ще раз згадаємо вдалий виступ Мандзина.

Перша в кар'єрі квіткова церемонія для Віталія Мандзина Getty Images

Збірна етапу

Нехай пробачають вболівальники Йоґаннеса і Ко, але візьмемо на себе сміливість назвати найкращою командою етапу – збірну Франції, особливо її чоловічу частину. Так, норвежці зайняли подіум в індівідуальній гонці, п’ятеро були в десятці у спринті, але сам спринт виграв француз, чоловічу естафету також виграли "ле бле", випередивши Норвегію на 25 секунд, ну і "вишенькою" став масстарт. У заключній гонці етапу скандинави провалилися, і перемогу забрав Ерік Перро, а другим став Кантен Фійон-Має, випередивши на заключному колі Стурлу Легрейда.

Цілком заслужено Перро (певно, тимчасово) обійняв першу сходинку загального заліку, а чоловіча команда очолила турнірну таблицю Кубку націй (тут Україна п’ята).

Ерік Перро Getty Images

У французьких жінок також справи йдуть чудово – "срібло" Сімон у масстарті, перемога Жанмонно в "індивідуалці" та два других місця в естафетах. Поки у жіночої збірної Франції загальне друге місце, попереду лише команда Швеції.

Збірна України

Загалом збірна України виступила краще, ніж очікувалося. Гарні результати Мандзина, Дудченко та Підручний в масстарті – досить непогано, як для початку, особливо, коли нічого не очікуєш особливого.

Окрім Мандзина, порадував вболівальників і Антон Дудченко, який у трьох особистих гонках фінішував в топ-15. За підсумками етапу Антон посідає 16-е місце в загальному заліку Кубку світу! У капітана чоловічої команди Дмитра Підручного поки не йде стрільба, про що він сам і сказав після недільного масстарту:

"5 промахів в гонці Кубку світу – то дуже багато, треба виправлятися. Непоганий хід, але стрільба не йде. Про якісь підсумки можна буде казати після закінчення триместру (трьох етапів, – прим. автора), – сказав Підручний в етері "Суспільного".

Дмитро Підручний Getty Images

У жіночій команді не все так райдужно. 26-те місце Юлії Джими в спринті – найвищий результат українок в особистих гонках у Контіолахті.

Команда етапу

В цю "номінацію" віднесемо жіночу збірну Швеції. Скандинавки після тріумфу в естафеті присвятили перемогу партнерці по команді Лінн Перссон, яка пропускає сезон через проблеми зі здоров’ям.

Жіноча збірна Швеції святкує перемогу в естафеті Getty Images

"Лінн дуже велика, вона дійсно є великою-великою частиною цієї команди. І ми справді переживаємо разом з нею, що вона не може бути тут з нами зараз, і ми сподіваємось і вболіваємо за те, щоб вона повернулася сильнішою", – заявила Ганна Еберґ після гонки.

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Респект етапу

Тут однозначно норвежці парубки – Йоґаннес Бо та Ендре Стрьомсгейм. Перший, як згадувалося вище, видав купу авансів Віталію Мандзину.

А другий виступає з прапором України на гвинтівці та висловлює підтримку нашій країні – тут однозначний "лайк"!

Ендре Стрьомсгейм Getty Images

Другий етап Кубку світу з біатлону стартує вже найближчої п’ятниці і пройде в австрійському Гохфільцені. Другий етап включає в себе спринти, гонки переслідування та класичні естафети.

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Владислав Дудка для Чемпіона

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