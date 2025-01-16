Рупольдинг. Жіноча індивідуальна гонка. ОНЛАЙН
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko
У четвер, 16 січня, в межах п'ятого етапу Кубку світу з біатлону в німецькому Рупольдингу відбудеться жіноча індивідуальна гонка.
Україну в гонці представлять п'ятеро біатлоністок. Усього у стартовому листі заявлено 102 спортсмена.
- 14. Христина Дмитренко
- 30. Юлія Джима
- 31. Олена Городна
- 72. Анна Кривонос
- 83. Ірина Петренко
Жіноча індивідуальна гонка розпочнеться о 15:10 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію.
15:53. Христина Дмитренко закриває 19 з 20 у сьогоднішній гонці! Після останньої стрільби в українки друге проміжне місце. Але на дистанції ще надто багато спортсменок...
15:44. Дмитренко знову чисто відстрілялася! Але попереду ще одна стійка.
15:35. Христина Дмитренко на другій стрільбі без промахів відпрацювала. Проте ногами вона програє надто багато...
15:34. Олена Городна чисто! У неї 12-те проміжне місце, +42,6 від шведки Ганни Еберг.
15:33. Лідерка збірної України Юлія Джима також одну мішень не закриває на першому вогневому рубежі.
15:26. Христина Дмитренко хвилину штрафу заробляє на першій стрільбі.
15:17. Стартувала українка Христина Дмитренко.
Гонка розпочалася!
Нагадаємо, етап Кубку світу в Рупольдингу триватиме до 19 січня включно.