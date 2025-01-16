Рупольдинг. Жіноча індивідуальна гонка. ОНЛАЙН

У четвер, 16 січня, в межах п'ятого етапу Кубку світу з біатлону в німецькому Рупольдингу відбудеться жіноча індивідуальна гонка.

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Україну в гонці представлять п'ятеро біатлоністок. Усього у стартовому листі заявлено 102 спортсмена.

14. Христина Дмитренко

30. Юлія Джима

31. Олена Городна

72. Анна Кривонос

83. Ірина Петренко

Жіноча індивідуальна гонка розпочнеться о 15:10 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію.

15:53. Христина Дмитренко закриває 19 з 20 у сьогоднішній гонці! Після останньої стрільби в українки друге проміжне місце. Але на дистанції ще надто багато спортсменок... 15:44. Дмитренко знову чисто відстрілялася! Але попереду ще одна стійка. Дмитренко знову чисто відстрілялася! Але попереду ще одна стійка. 15:35. Христина Дмитренко на другій стрільбі без промахів відпрацювала. Проте ногами вона програє надто багато... Христина Дмитренко на другій стрільбі без промахів відпрацювала. Проте ногами вона програє надто багато... 15:34. Олена Городна чисто! У неї 12-те проміжне місце, +42,6 від шведки Ганни Еберг. 15:33. Лідерка збірної України Юлія Джима також одну мішень не закриває на першому вогневому рубежі. Лідерка збірної України Юлія Джима також одну мішень не закриває на першому вогневому рубежі. 15:26. Христина Дмитренко хвилину штрафу заробляє на першій стрільбі. Христина Дмитренко хвилину штрафу заробляє на першій стрільбі. 15:17. Стартувала українка Христина Дмитренко. Стартувала українка Христина Дмитренко. Гонка розпочалася!

Нагадаємо, етап Кубку світу в Рупольдингу триватиме до 19 січня включно.