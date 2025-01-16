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Рупольдинг. Жіноча індивідуальна гонка. ОНЛАЙН

Денис Шаховець — 16 січня 2025, 15:10
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko
Рупольдинг. Жіноча індивідуальна гонка. ОНЛАЙН

У четвер, 16 січня, в межах п'ятого етапу Кубку світу з біатлону в німецькому Рупольдингу відбудеться жіноча індивідуальна гонка.

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Україну в гонці представлять п'ятеро біатлоністок. Усього у стартовому листі заявлено 102 спортсмена.

  • 14. Христина Дмитренко
  • 30. Юлія Джима
  • 31. Олена Городна
  • 72. Анна Кривонос
  • 83. Ірина Петренко

Жіноча індивідуальна гонка розпочнеться о 15:10 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію.

15:53. Христина Дмитренко закриває 19 з 20 у сьогоднішній гонці! Після останньої стрільби в українки друге проміжне місце. Але на дистанції ще надто багато спортсменок...

15:44. Дмитренко знову чисто відстрілялася! Але попереду ще одна стійка.

15:35. Христина Дмитренко на другій стрільбі без промахів відпрацювала. Проте ногами вона програє надто багато...

15:34. Олена Городна чисто! У неї 12-те проміжне місце, +42,6 від шведки Ганни Еберг.

15:33. Лідерка збірної України Юлія Джима також одну мішень не закриває на першому вогневому рубежі.

15:26. Христина Дмитренко хвилину штрафу заробляє на першій стрільбі.

15:17. Стартувала українка Христина Дмитренко.

Гонка розпочалася!

Нагадаємо, етап Кубку світу в Рупольдингу триватиме до 19 січня включно.

Юлія Джима Анна Кривонос Кубок світу з біатлону Ірина Петренко Рупольдинг Христина Дмитренко Олена Городна текстова трансляція