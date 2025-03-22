Жанмонно виграла гонку переслідування, Джима – 31-ша

Француженка Лу Жанмонно виграла гонку переслідування на завершальному етапі Кубку світу у Голменколлені.

Жанмонно на дистанції допустила одну хибу та на самоті завершувала гонку. Другу позицію зайняла шведка Ельвіра Еберг, третьою фінішувала швейцарка Лена Гекі-Гросс.

Перемога дозволила француженці здобути малий кришталевий глобус. Водночас доля Великого кришталевого глобусу визначиться у масстарті, де її конкуренткою буде німкеня Ельвіра Еберг.

Щодо українок, то найкращий результат показала Юлія Джима, яка з ідеальною стрільбою стала 31-ю. Водночас Олена Городна з чотирма хибами посіла 44-ту позицію.

Кубок світу. Голменколлен. Жіноча гонка переслідування

Лу Жанмонно (Франція, 0+1+0+0) 30:16,9 Ельвіра Еберг (Швеція, 2+0+0+0) +22,2 Лена Гекі-Гросс (Швейцарія, 1+0+1+0) +24,2

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31. Юлія Джима (Україна, 0+0+0+0) +2:10,2

44. Олена Городна (Україна, 1+1+2+0) +2:55,8

Жіночий масстарт відбудеться у неділю, 23 березня. Початок заплановано на 16:45 за Києвом.