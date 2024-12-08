Фінальна крапка без українок: Ельвіра Еберг виграла масстарт у Контіолахті

У неділю, 8 грудня, перший етап Кубку світу з біатлону у фінському Контіолахті завершився жіночим масстартом, у якому виступили 30 найкращих біатлоністок планети.

На жаль, Україна в гонці не була представлена, оскільки наші землячки не входять до чільної тридцятки світового тоталу.

Попри два промахи на стрільбах із положення лежачи, перемогу здобула шведка Ельвіра Карін Еберґ, яка випередила на останньому колі француженку Жюлію Сімон.

Бронзовою призеркою стала німкеня Франциска Пройс. Цікаво, що усі троє медалісток гонки не закрили по дві мішені.

Результати гонки:

1. Ельвіра Карін Еберґ (1+1+0+0) 35:58,6

2. Жюлья Сімон (1+1+0+0) +16,2

3. Франциска Пройс (1+0+0+1) +19,1

Нагадаємо, у чоловічому масстарті українець Антон Дудченко з ідеальною стрільбою фінішував 12-м.

Далі у програмі Кубку світу з біатлону другий етап, який стартує 13 грудня жіночою та чоловічою спринтерськими гонками.