Невдачі Тандреволл, успіх українок в естафеті та прощання братів Бо з Антгольцем

В італійському Антгольці завершився вже шостий етап Кубку світу з біатлону. "Чемпіон" традиційно підбиває підсумки етапу та згадує найцікавіші моменти, які трапилися на тижні, що минув.

"Гойдалки" емоцій від збірної України

На етапі в Італії вболівальники та, певно, і біатлоністи збірної України пережили багато емоцій – від радості та піднесення, до розчарування і, знову, до гарного настрою.

Відкривали етап в Антгольці спринти – й тут старти видалися напрочуд вдалими. Так, поки що без медалей, але за нинішніх реалій гарна стрільба та швидкість дозволяють мріяти про щось більше. Проте й місце чільній десятці особистих гонок вже вважається успіхом.

У жіночій гонці з двома вогневими рубежами Юлія Джима відпрацювала без промахів без промахів та з непоганою швидкістю стала десятою, програвши лідеркам світового біатлону Жанмонно і Ко близько 50 секунд. А ось капітан збірної Дмитро Підручний навіть з одним промахом зумів фінішувати п’ятим і втретє за сезон забіг до квіткової церемонії! Шикарна гонка вийшла у нашого лідера!

Дмитро Підручний та українські уболівальники в Антгольці Getty Images

Наскільки гарними вийшли спринти, настільки ж поганими видалися гонки переслідування. Джима і Дмитренко в "персьютах" погіршили свої позиції, а Підручний взагалі не фінішував. Після чотирьох хиб на перших трьох вогневих рубежах Дмитро вирішив зійти з дистанції. Одразу спала на думку ситуація з Йоґанессом Бо на минулому етапі, коли норвежець хотів зійти з дистанції після невдалого початку гонки, але того підбадьорив француз Емільєн Жаклен, і лідер світового біатлону все ж фінішував… із найгіршим результатом у кар’єрі. В Антгольці для Дмитра свого Жаклена не знайшлося.

Заради справедливості зазначимо, що після гонки вийшли коментарі особистого тренера Підручного Юрая Санітри щодо ситуації, що склалася:

"Я думаю, що це навантаження, яке у нього було останнім часом, з'явилося через те, що сьогодні під час старту в Дмитра виникли проблеми зі спиною – сильне блокування, він не зміг продовжувати змагання. Зараз важко сказати, як далі відбуватиметься його відновлення, вся ця ситуація мене не тішить", – зазначив Санітра в ексклюзивному флеш-інтерв'ю "Чемпіону".

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Також згодом "Чемпіону" стало відомо, що Дмитро Підручний пропустить чемпіонат Європи, який днями стартує в італійському Мартел-валь-Мартелло.

Окремо зазначимо прогрес у персьюті Антона Дудченка, який зумів піднятися з 36-го місця на 14-ту підсумкову позицію, влучивши у всі 20 мішеней!

Щодо естафет, то жіноча збірна продемонструвала найкращий результат у поточному сезоні, посівши 6 місце. Чоловіча команда після шикарного старту (на екваторі гонки українці боролися за п'єдестал) посіла в підсумку лише восьме місце.

Знову Бо

Після шокуючої новини про завершення кар`єри Йоґаннесом Бо, долучився до "радощів" і старший брат "рудого" Тар`єй. Одразу після перемоги у спринті в Антгольці Тар`єй Бо оголосив про відхід із біатлону після закінчення сезону.

"Я йду на пенсію", – коротко повідомив новину норвежський біатлоніст на пресконференції.

Зазначимо, що на рахунку старшого з братів шість олімпійських нагород (3 "золота"), Великий кришталевий глобус (2010/2011) та 11 титулів чемпіону світу.

Капітан збірної України Дмитро Підручний прокоментував рішення норвежців:

"Я думаю, що біатлону буде не вистачати їх обох. І для мене було великою честю змагатися й боротися з ними на одній трасі. І я дуже радий, що виступав у цей період, коли вони також двоє були на лижні", – сказав Дмитро в коментарі "Чемпіону".

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"Король помер, хай живе король"

Так вже співпало, що одразу після оголошення про завершення кар`єри від братів Бо лідерство у світовому біатлоні захопив їхній партнер по команді Стурла Легрейд. В Антгольці Стурла додав до своєї скарбнички два "срібла" та "золото", що дозволило йому увірватися на вершину загального заліку. Перед чемпіонатом світу Легрейд випереджає Бо-молодшого на 48 балів, а також є лідером у трьох з чотирьох особистих дисциплін. Якщо розвиток сезону так і продовжиться, то Йоґаннес Бо ризикує піти на відпочинок без "глобусів".

Невдача за невдачею

Головною невдахою, якщо можна так сказати, в італійському Антгольці стала Інгрід Ландмарк Тандреволл. Одну з лідерок світового біатлону спіткали невдачі одразу у двох гонках!

Під час спринту в норвежки зламалося кріплення гвинтівки перед останньою стрільбою, тож Інгрід була змушена докочувати до стрільбища, тримаючи зброю на плечі. Після виконання пострілів стюарди замінили гвинтівку і Тандревол все-таки добралася до фінішу. Однак, після гонки відбувся перегляд результатів, адже біатлоністка десь заступила за килимок при передачі гвинтівки стюарду… Утім, судді вирішили залишити результат без змін, обмежившись усним попередженням.

Not something we see every day - bad luck for Ingrid Landmark Tandrevold as her rifle strap malfunctions and she has to carry the rifle half on her hand! Good thing she could swap to the spare afterwards. 😳



Watch live on https://t.co/oxS3UGk8CM and https://t.co/p8ATzITmbR pic.twitter.com/lbuYhHC6h5 — International Biathlon Union (@biathlonworld) January 23, 2025

Наступна прикрість з Тандревол трапилася на фініші жіночої естафети, коли норвежка вела боротьбу за "золото" з Ґанною Еберґ зі Швеції. За 300 метрів до закінчення дистанції спортсменки перечепилися палками, внаслідок чого Інгрід впала…

A crucial moment of the final lap. Hanna Oeberg and Ingrid Tandrevold went ski-to-ski. After a fall Tandrevold couldn’t catch up and Sweden claimed their second win of the season.#biathlon @eurovisionsport pic.twitter.com/6JmS0UhFXD — International Biathlon Union (@biathlonworld) January 26, 2025

Фінішувала Тандреволл зі сльозами на очах. Еберґ звісно, намагалася вибачитися, але, судячи з трансляції, норвежка вибачення не прийняла.

Нагадаємо, що на початку сезону Інгрід Ландмарк Тандревол перенесла операцію на серці й пропустила частину гонок в грудні. Неприємності продовжуються і досі.

З 29 січня по 2 лютого у Мартел-валь-Мартелло відбудеться чемпіонат Європи, а з 12 по 23 лютого у швейцарському Ленцергайде пройде чемпіонат світу.

Владислав Дудка для Чемпіона

Відповідальний редактор – Денис Шаховець