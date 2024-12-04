Три українки забігли до залікової зони в індивідуальній гонці на Кубку світу
У середу, 4 грудня, в межах першого етапу Кубку світу з біатлону у фінському Контіолахті відбулася коротка індивідуальна гонка.
Найкращий результат продемонструвала Олександра Меркушина, яка з одним промахом посіла 33-тє місце. Це найкращий у кар'єрі виступ 19-річної спортсменки на рівні Кубку світу.
Крім Олександри Меркушиної, до залікової зони також потрапили Юлія Джима та Христина Дмитренко, які продемонстрували відповідно 38-й та 40-й результати в підсумковому протоколі.
Анна Кривонос та Анастасія Меркушина не набрали жодного балу до заліків Кубку світу, оскільки не забігли до топ-40.
Виграла гонку завдяки ідеальній стрільбі француженка Лу Жанмонно. Компанію їй на п'єдесталі пошани склали шведки Елла Галварссон та Ельвіра Еберг.
Результати гонки:
- 1. Лу Жанмонно (0+0+0+0) 35:52,3
- 2. Елла Галварссон (0+1+0+0) +12,3
- 3. Ельвіра Карін Еберґ (0+1+1+1) +56,4
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- 33. Олександра Меркушина (0+1+0+0) +3:22,0
- 38. Юлія Джима (1+1+0+0) +3:32,5
- 40. Христина Дмитренко (1+0+1+1) +3:35,0
- 49. Анна Кривонос (0+2+0+0) +3:56,5
- 94. Анастасія Меркушина (3+0+1+1) +7:27,0
Нагадаємо, напередодні в чоловічій короткій індивідуальній гонці 21-річний українець Віталій Мандзин сенсаційно посів четверте місце, пропустивши вперед лише трьох зіркових норвежців.
Далі в програмі стартового етапу Кубку світу чоловічий спринт, який відбудеться 6 грудня. Початок заплановано на 17:20 за Києвом.