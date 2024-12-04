Три українки забігли до залікової зони в індивідуальній гонці на Кубку світу

У середу, 4 грудня, в межах першого етапу Кубку світу з біатлону у фінському Контіолахті відбулася коротка індивідуальна гонка.

Найкращий результат продемонструвала Олександра Меркушина, яка з одним промахом посіла 33-тє місце. Це найкращий у кар'єрі виступ 19-річної спортсменки на рівні Кубку світу.

Крім Олександри Меркушиної, до залікової зони також потрапили Юлія Джима та Христина Дмитренко, які продемонстрували відповідно 38-й та 40-й результати в підсумковому протоколі.

Анна Кривонос та Анастасія Меркушина не набрали жодного балу до заліків Кубку світу, оскільки не забігли до топ-40.

Виграла гонку завдяки ідеальній стрільбі француженка Лу Жанмонно. Компанію їй на п'єдесталі пошани склали шведки Елла Галварссон та Ельвіра Еберг.

Результати гонки:

1. Лу Жанмонно (0+0+0+0) 35:52,3

2. Елла Галварссон (0+1+0+0) +12,3

3. Ельвіра Карін Еберґ (0+1+1+1) +56,4

...

33. Олександра Меркушина (0+1+0+0) +3:22,0

38. Юлія Джима (1+1+0+0) +3:32,5

40. Христина Дмитренко (1+0+1+1) +3:35,0

49. Анна Кривонос (0+2+0+0) +3:56,5

94. Анастасія Меркушина (3+0+1+1) +7:27,0

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Нагадаємо, напередодні в чоловічій короткій індивідуальній гонці 21-річний українець Віталій Мандзин сенсаційно посів четверте місце, пропустивши вперед лише трьох зіркових норвежців.

Далі в програмі стартового етапу Кубку світу чоловічий спринт, який відбудеться 6 грудня. Початок заплановано на 17:20 за Києвом.