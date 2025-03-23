Пройсс на останньому колі масстарту вирвала перемогу в Жанмонно та завоювала Великий кришталевий глобус

Німецька біатлоністка Франциска Пройс виграла масстарт останнього етапу Кубку світу у Голменколлені.

Спортсменка поступалась Лу Жанмонно 10 секунд на останньому колі, але прикра невдача француженки принесла перемогу для Пройс.

На останньому колі біатлоністки йшли майже в одному ритмі, а француженка спробувала перекрити дорогу німкені й зрештою впала.

Франциска скористалась помилкою конкурентки та виграла масстарт, а з ним і Великий кришталевий глобус.

Українки Олена Городна та Юлія Джима фінішували поза двадцяткою кращих – 23 та 29 місце відповідно.

Кубок світу з біатлону, жіночий масстарт

1. Франціска Пройсс (Німеччина, 1+1+1+0) 38:23.8

2. Ельвіра Еберг (Швеція, 0+0+1+0) +3.3

3. Лу Жанмонно (Франція, 1+0+0+0)

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23. Олена Городна (Україна, 1+0+0+2) +2:35.7

29. Юлія Джима (Україна, 2+1+1+0) +4:04,0

Зазначимо, що сьогодні о 16:40 розпочнеться чоловічий масстарт, в якому виступить Дмитро Підручний.