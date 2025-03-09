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Українки провели найгіршу в сезоні жіночу естафету на Кубку світу

Олексій Мурзак — 9 березня 2025, 19:01
Українки провели найгіршу в сезоні жіночу естафету на Кубку світу
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Збірна України провалила жіночу естафету на етапі Кубку світу у чеському Нове-Мєсто.

"Синьо-жовті" у складі Христини Дмитренко, Юлії Джими, Олени Городної та Олександри Меркушиної посіли лише 17-ту сходинку.

Перемогу здобула команда Франції, другими стали норвежки, бронза у команди Німеччини.

Зазначимо, що збірна України провела найгіршу в сезоні естафету на Кубку світу. До цього антирекордом під час сезону було 11 місце на етапі в Контіолахті та 11 місце на чемпіонаті світу в Ленцергайде.

Кубок світу. Нове-Мєсто. Жіноча естафета

  • 1. Франція 1:11:11,1 (0+5)
  • 2. Норвегія 25,1 (0+11)
  • 3. Німеччина 47,6 (0+8)
  • 4. Швейцарія 1:36,3 (0+8)
  • 5. Австрія 2.29,4 (1+11)
  • ... 17. Україна 7:28,5 (4+14)

Нагадаємо, раніше у чоловічій естафеті в Нове-Мєсто збірна України здобула першу за 5 років медаль.

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