Українки провели найгіршу в сезоні жіночу естафету на Кубку світу

Збірна України провалила жіночу естафету на етапі Кубку світу у чеському Нове-Мєсто.

"Синьо-жовті" у складі Христини Дмитренко, Юлії Джими, Олени Городної та Олександри Меркушиної посіли лише 17-ту сходинку.

Перемогу здобула команда Франції, другими стали норвежки, бронза у команди Німеччини.

Зазначимо, що збірна України провела найгіршу в сезоні естафету на Кубку світу. До цього антирекордом під час сезону було 11 місце на етапі в Контіолахті та 11 місце на чемпіонаті світу в Ленцергайде.

Кубок світу. Нове-Мєсто. Жіноча естафета

1. Франція 1:11:11,1 (0+5)

2. Норвегія 25,1 (0+11)

3. Німеччина 47,6 (0+8)

4. Швейцарія 1:36,3 (0+8)

5. Австрія 2.29,4 (1+11)

... 17. Україна 7:28,5 (4+14)

Нагадаємо, раніше у чоловічій естафеті в Нове-Мєсто збірна України здобула першу за 5 років медаль.