ЧС-2025. Йоганнес Бо виграв золото у спринті й став найтитулованішим біатлоністом в історії чемпіонатів світу
У межах чемпіонату світу 2025 з біатлону у швейцарському Ленцергайде відбувся чоловічий спринт.
Норвежець Йоганнес-Тінґнес Бо виграв золоту медаль, яка стала для нього рекордною 21-ю нагородою вищої проби на чемпіонатах світу. Він побив рекорд легендарного земляка Уле Айнера Бйорндалена, в якого 20 перемог на першостях планети.
Срібним призером став американець Кемпбелл Райт, а бронзову нагороду здобув француз Кантен Фійон Має.
Найкращим серед українців став Антон Дудченко, який з ідеальною стрільбою посів 35 місце.
Віталій Мандзин з одним промахом у пасиві посів 36 місце, а чемпіон світу 2019 року в переслідуванні Дмитро Підручний, який є єдиним українцем, який вигравав гонку світової першості, після двох кіл штрафу став 38-м.
Тарас Лесюк, як і Підручний, не закрив по одній мішені на обох вогневих рубежах, однак він не зміг навіть кваліфікуватися до переслідування.
Чемпіонат світу 2025. Чоловічий спринт
- 1. Йоганнес-Тінґнес Бо (0+0) 21:56,8
- 2. Кемпбелл Райт (0+0) +27,7
- 3. Кантен Фійон Має (1+0) +37,0
- ...
- 35. Антон Дудченко (0+0) +1.59,1
- 36. Віталій Мандзин (1+0) +1.59,5
- 37. Дмитро Підручний (1+1) +2.05,2
- 65. Тарас Лесюк (1+1) +3.02,3
У неділю, 16 лютого, на чемпіонаті світу 2025 відбудуться гонки переслідування за підсумками спринтів.