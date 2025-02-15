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ЧС-2025. Йоганнес Бо виграв золото у спринті й став найтитулованішим біатлоністом в історії чемпіонатів світу

Денис Шаховець — 15 лютого 2025, 17:14
ЧС-2025. Йоганнес Бо виграв золото у спринті й став найтитулованішим біатлоністом в історії чемпіонатів світу
Йоганнес Бо
Getty Images

У межах чемпіонату світу 2025 з біатлону у швейцарському Ленцергайде відбувся чоловічий спринт.

Норвежець Йоганнес-Тінґнес Бо виграв золоту медаль, яка стала для нього рекордною 21-ю нагородою вищої проби на чемпіонатах світу. Він побив рекорд легендарного земляка Уле Айнера Бйорндалена, в якого 20 перемог на першостях планети.

Срібним призером став американець Кемпбелл Райт, а бронзову нагороду здобув француз Кантен Фійон Має.

Найкращим серед українців став Антон Дудченко, який з ідеальною стрільбою посів 35 місце.

Віталій Мандзин з одним промахом у пасиві посів 36 місце, а чемпіон світу 2019 року в переслідуванні Дмитро Підручний, який є єдиним українцем, який вигравав гонку світової першості, після двох кіл штрафу став 38-м.

Тарас Лесюк, як і Підручний, не закрив по одній мішені на обох вогневих рубежах, однак він не зміг навіть кваліфікуватися до переслідування.

Чемпіонат світу 2025. Чоловічий спринт

  • 1. Йоганнес-Тінґнес Бо (0+0) 21:56,8
  • 2. Кемпбелл Райт (0+0) +27,7
  • 3. Кантен Фійон Має (1+0) +37,0
  • ...
  • 35. Антон Дудченко (0+0) +1.59,1
  • 36. Віталій Мандзин (1+0) +1.59,5
  • 37. Дмитро Підручний (1+1) +2.05,2
  • 65. Тарас Лесюк (1+1) +3.02,3
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У неділю, 16 лютого, на чемпіонаті світу 2025 відбудуться гонки переслідування за підсумками спринтів.

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