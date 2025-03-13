Поклюка. Три українки потрапили до чільної двадцятки індивідуальної гонки

Українські біатлоністки Юлія Джима, Олена Городна та Христина Дмитренко потрапили до чільної двадцятки короткої індивідуальної гонки на восьмому етапі Кубку світу, що розпочався у словенській Поклюці.

Джима з одним промахом посіла 12 місце, Городна завдяки ідеальній стрільбі стала 13-ю, а Дмитренко залишила незакритою одну мішень і показала 18-й результат на фініші.

Ще дві українки провалили гонку. Олександра Меркушина з п'ятьма промахами закрила топ-70, а Дарину Чалик шість неточних пострілів відправили на 83 підсумкову позицію.

Виграла гонку француженка Жюлья Сімон, якій вдалося ідеально пройти всі вогневі рубежі. Шведка Ганна Еберг з одним промахом стала срібною призеркою, а бронзову нагороду здобула ще одна представниця Франції Жюстін Бреза-Буше.

Кубок світу. Поклюка. Жіноча коротка індивідуальна гонка

1. Жюлья Сімон (0+0+0+0) 38:08,2

2. Ганна Еберґ (0+0+0+1) +39,1

3. Франциска Пройс (0+0+0+0) +46,2

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12. Юлія Джима (0+0+1+0) +2:38,1

13. Олена Городна (0+0+0+0) +2:42,6

18. Христина Дмитренко (1+0+0+0) +3:22,9

70. Олександра Меркушина (1+0+2+2) +7:13,6

82. Дарина Чалик (1+3+1+1) +8:42,5

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Також сьогодні, 13 березня, у Поклюці відбудеться чоловіча коротка індивідуальна гонка, в якій Україну представлять Антон Дудченко, Дмитро Підручний, Віталій Мандзин і Тарас Лесюк. Початок о 16:15 за Києвом.