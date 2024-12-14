Жанмонно виграла персьют у Гохфільцені, українки фінішували поза чільною двадцяткою

У межах другого етапу Кубку світу в австрійському Гохфільцені відбулася жіноча гонка переслідування, в якій взяли участь 60 кращих біатлоністок за підсумками спринту.

Українки не забігли до чільної двадцятки. Христина Дмитренко з двома промахами фінішувала 22-ю, а Юлія Джима змогла закрити усі мішені, проте посіла лише 24-те місце.

19-річна Олександра Меркушина пробігла 750 зайвих метрів дистанції та завершила гонку передостанньою, не заробивши очок до загального заліку.

Завдяки ідеальній стрільбі та хорошій швидкості на дистанції перемогу здобула француженка Лу Жанмонно. Срібною призеркою стала ще одна відмінниця у роботі на вогневих рубежах, німкеня Ванесса Фогт.

Переможниця спринту Франциска Пройс зберігала лідерство аж до третьої стрільби, проте два промахи дозволили їй потішити своїх уболівальників лише бронзою. Утім, подвійний подіум для збірної Німеччини, без сумніву, є гарним результатом.

Кубок світу. Гохфільцен. Переслідування. Жінки

1. Лу Жанмонно (0+0+0+0)

2. Ванесса Фогт (0+0+0+0) +33.8

3. Франциска Пройсс (0+0+2+1) +35.3

...

22. Христина Дмитренко (0+1+0+1) +2.11.6

24. Юлія Джима (0+0+0+0) +2.18.8

59. Олександра Меркушина (1+0+2+2) +6.22.1

Читайте також : оновлено Біатлон у сезоні 2024/25: календар та результати гонок Кубку світу

Також сьогодні у Гохфільцені о 15:45 за Києвом розпочнеться чоловічий персьют, у якому Україну представлятимуть Дмитро Підручний, Віталій Мандзин та Антон Дудченко.