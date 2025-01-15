Українські біатлоністи провели найгіршу в сезоні гонку на Кубку світу

У межах п'ятого етапу Кубку світу з біатлону в німецькому Рупольдингу відбулася чоловіча коротка індивідуальна гонка.

Вперше в сезоні всі українські біатлоністи не змогли забігти до залікової зони. Найкращим у складі нашої збірної став Віталій Мандзин, який з трьома промахами посів 55-те місце.

Богдан Цимбал, Антон Дудченко та Дмитро Підручний взагалі показали результати за межами сьомого десятка фінішного протоколу, через що Україна набрала рекордно низьку кількість очок до заліку Кубку націй.

Через цей результат збірна України втратила п'яте місце в Кубку націй. Місце в топ-5 дозволить федерації виставляти одразу шістьох біатлоністів на спринти та індивідуальні гонки наступного сезону. Наразі квота України – чотири спортсмени.

Загалом результати гонки вийшли максимально непередбачуваними. Першу в кар'єрі особитсту перемогу на Кубку світу здобув норвежець Вебйорн Соерум, якому підкорилися всі 20 мішеней.

Француз Емільєн Клод вперше піднявся на п'єдестал пошани Кубку світу, ставши завдяки ідеальній стрільбі срібним призером. Латвієць Андрейс Расторгуєвс з одним промахом у пасиві виборов бронзову нагороду.

Кубок світу. Рупольдинг. Чоловіча коротка індивідуальна гонка

1. Вебйорн Соерум (Норвегія, 0+0+0+0) 47:30,0

2. Емільєн Клод (Франція, 0+0+0+0) +52,1

3. Андрейс Расторгуєвс (Латвія, 0+1+0+0) +56,8

...

55. Віталій Мандзин (Україна, 0+1+1+1) +5:09,3

74. Богдан Цимбал (Україна, 0+0+0+2) +6:33,7

76. Антон Дудченко (Україна, 0+2+0+1) +6:48,9

98. Дмитро Підручний (Україна, 1+2+4+1) +9:47,2

Читайте також : оновлено Біатлон у сезоні 2024/25: календар та результати гонок Кубку світу

Етап Кубку світу в Рупольдингу продовжиться жіночою індивідуальною гонкою, яка відбудеться у четвер, 16 січня. Початок о 15:10 за Києвом.