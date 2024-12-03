Програв лише норвежцям: Мандзин посів 4 місце в індивідуальній гонці на Кубку світу в Контіолахті

У вівторок, 3 грудня, в межах першого етапу Кубку світу з біатлону у фінському Контіолахті відбулася чоловіча коротка індивідуальна гонка.

21-річний українець Віталій Мандзин закрив усі 20 мішеней та сенсаційно посів 4-те місце, показавши найкращий результат у кар'єрі.

Закрив чільну десятку капітан збірної України Дмитро Підручний. 33-річний біатлоніст заробив 45 секунд штрафу на останній стрільбі.

Також один промах в Антона Дудченка, з ним він посів 15-те місце. Тож одразу троє українців у топ-15 – чудовий результат, особливо у плані боротьби в Кубку націй за повернення квоти в 5 біатлоністів.

Серед підопічних Надії Бєлової невдало склалася гонка лише для Артема Тищенка. 30-річний українець не закрив тільки одну мішень, проте показав слабку швидкість на дистанції, через що не забіг до залікової зони.

Випередили Мандзина лише троє норвежців. Зірковому Йоганнесу Бо один промах завадив здобути перемогу, тож він задовольнився сріблом. Ендрю Стрьомсгейм із ідеальною стрільбою виграв золото, а Стурла Легрейд став бронзовим призером.

На наступну чоловічу гонку, а саме спринт, Віталій Мандзин вийде 6 грудня в синьому бібі лідера заліку серед біатлоністів у віковій категорії до 25 років. Вперше в історії представник України одягне біб цього кольору!

Результати гонки:

1. Ендрю Стрьомсгейм (0+0+0+0) 38:08,8

2. Йоханнес Бо (0+1+0+0) +3,0

3. Стурла Легрейд (0+0+0+0) +24,2

4. Віталій Мандзин (0+0+0+0) +1:03,9

...

10. Дмитро Підручний (0+0+0+1) +1:49,4

15. Антон Дудченко (0+1+0+0) +2:07,2

49. Артем Тищенко (0+1+0+0) +4:10,7

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Програма етапу Кубку світу в Контіолахті продовжиться 4 грудня короткою індивідуальною гонкою серед жінок. Початок запланований на 17:20 за Києвом.