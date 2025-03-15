Джима з ідеальною стрільбою фінішувала 18-ю у масстарті в Поклюці

Французька біатлоністка Лу Жанмонно стала переможницею жіночого масстарту на восьмому етапі Кубку світу, що проходить у словенській Поклюці.

Жанмонно залишила незакритою лише одну мішень і випередила несподівану срібну призерку, болгарку Мілену Тодорову, на 16 секунд.

Тодоровій вдалося пройти без промахів усі чотири вогневі рубежі. Для 27-річної болгарки це найкращий у кар'єрі виступ на Кубку світу.

Бронзовою призеркою сенсаційно стала словенська екслижниця Анамарія Лампіч, яка схибила лише одного разу на заключному вогневому рубежі.

Серед українських біатлоністок найкращою стала Юлія Джима. 34-річна киянка ідеально відпрацювала на вогневих рубежах, однак була повільною на дистанції й посіла 18 місце.

Христина Дмитренко з одним колом штрафу в пасиві закрила топ-20, а Олена Городна була змушена пробігти 300 зайвих метрів дистанції та фінішувала 24-ю.

Кубок світу. Поклюка. Жіночий масстарт

1. Лу Жанмонно (Франція, 0+0+1+0) 39:41,8

2. Мілена Тодорова (Болгарія, 0+0+0+0) +16,2

3. Анамарія Лампіч (Словенія, 0+0+0+1) +22,8

...

18. Юлія Джима (Україна, 0+0+0+0) +1:34,9

20. Христина Дмитренко (Україна, 0+1+0+0) +1:36,6

24. Олена Городна (Україна, 1+0+1+0) +2:24,2

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Також сьогодні, 15 березня, у Поклюці відбудеться чоловічий масстарт, у якому Україну представить Дмитро Підручний. Початок гонки запланований на 16:45 за Києвом.