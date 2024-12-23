Приємна несподіванка від українських капітанів, драма Рішар та стабільність лідерів. Підсумки етапу в Ансі

У французькому Ансі завершився третій етап Кубку світу з біатлону. Чемпіон пропонує читачам ознайомитися з цікавими моментами останнього в цьому році етапу.

Цього разу на етапі пройшли три особисті гонки, без естафет. Тішить, що українці були представлені в усіх трьох гонках, включаючи престижний масстарт.

Успіхи українців

Вболівальники вітчизняного біатлону одразу і не згадають, коли наші спортсмени вигравали медалі, адже два минулих сезони українці нагород не брали, тому потрапляння в топ-10 вже можна називати неабияким успіхом.

На етапі в Ансі вболівальників порадувала ветеран національної команди Юлія Джима. Вже в стартовій гонці етапу Джима несподівано показала четвертий результат в спринті! Всього шість секунд відділили Юлію від бронзи! Ідеальна стрільба та дуже хороший хід дозволили українці взяти участь у квітковій церемонії, вперше в сезоні! У персьюті Джима також показала непоганий результат, обійнявши восьму позицію з однією хибою. Браво! За підсумками етапу українка здійнялась на 18-те місце в загальному заліку, де лідирує з шаленим відривом (майже 200 очок) німкеня Франциска Пройс.

Що стосується чоловічої команди, то може записати собі в актив виступи у Франції Дмитро Підручний, який відчутно додав як ходом, так і стрільбою. Після не дуже вдалого спринту (1+1, та 40-місце) капітан команди зумів піднятися на 18-те місце в гонці переслідування, а також з однією хибою стати 12-м у масстарті. Зазначимо, що в мас-старті виступив і Віталій Мандзин, але з однією хибою посів лише 19-те місце.

Дмитро Підручний Getty Images

Втрати етапу

На жаль, старт поточного сезону зламав плани багатьом біатлоністам. І стосується це не лише лідерів світового біатлону, як Ганна Еберг, Ліза Віттоцці, Інгрід Тандреволд та Маркета Давидова.

Через нездужання українське представництво в гонках із масовим стартом було меншим, аніж планувалося. Не змогли взяти участь в елітній дисципліні Христина Дмитренко та Антон Дудченко. Здоров'я, звісно, важливіше. Сподіваємось, наступного року на них чекає ще не одна участь у масстарті, в тому числі на чемпіонаті світу.

Битва титанів

Мова йде про легенд сучасного біатлону – Йоганнеса-Тіґнеса Бо та Франциску Пройс. Обидва лідери загального заліку показали в Ансі майже ідентичні результати, а головне – зуміли ще більше відірватися від конкурентів.

Норвежець і німкеня по черзі взяли срібло в спринті, через день реабілітувалися (а для тих спортсменів навіть друге місце можна назвати невдачею) в гонка переслідування, вигравши майже по пів хвилини у суперників. В масс-старті Бо настріляв три хиби, тому вдовольнилася "лише" бронзою, а Пройсс з чистою стрільбою поступилася на завершальному колі партнерці по команді Гротіан.

Медалі в усіх трьох гонках етапу дозволили солідно відірватися від конкурентів в боротьбі за загальний залік. Бо має у своєму активі 569 очок, у Легрейда – 454, а у Жаклена – 373. Ще більш впевнену позицію займає Пройс на рахунку якої 565 залікових пунктів, у той час, коли в Ельвіри Еберґ – 371, а у Жанмонно – 352.

Німці етапу

Окремо хотілося б відзначити двох німецьких біатлоністів – Селіну Гротіан та Даніло Рітмюллера, які оновили особисті рекорди!

Селіна Гротіан в шаленому жіночому мас-старті навіть з однією хибою зуміла випередити досвідчену лідерку загального заліку Франциску Пройс, здобувши першу перемогу в кар’єрі на етапах Кубка світу.

Селіна Гротіан Getty Images

Що стосується Рітмюллера, то німець вперше в кар’єрі піднявся на п’єдестал пошани, здобувши срібло в масстарті. З одним промахом Даніло програв чотири секунди Тар’єю Бо, та зумів встояти під натиском Йоханнеса, вигравши у того п’ять секунд.

Чудові результати німецької команди перед домашніми етапами.

Розчарування етапу

Однозначно, це – француженка Лу Жанмонно. Виступаючи перед власними вболівальниками, претендентка на Великий Кришталевий Глобус (так вважалося ще на початку сезону) не зуміла виграти на домашньому етапі жодної медалі! Провал в спринті (35-те місце), деякий прогрес у персьюті (18 місце) та посередній виступ у мас-старті (14) – явно не той результат, на який розраховували у французькій команді. І 200 очок відставання від Пройс все ще можна відіграти, але не з такими результатами.

Драма етапу

Загалом гонки в Ансі обійшлися без особливих пригод, окрім фінішу жіночого масстарту. Француженка Жанні Рішар після четвертої стрільби спокійно відправилася на останнє коло в ролі потенційної бронзової призерки – попереду був німецький дует Пройс/Гротіан, який нереально було наздогнати, позаду з комфортним, як здавалося, відставанням у більше, ніж 20 секунд група суперниць.

Так все і було до останніх 50 метрів дистанції, коли Рішар побачила на паралельній лижні словачку Пауліну Батовську-Фіалкову. Лідер збірної Словенії зробила майже неможливе – зуміла відіграти 22 секунди відставання та обійти розгублену француженку перед самим фінішем!

Наступний, четвертий етап Кубку світу пройде в німецькому Обергофі з 9 по 12 січня 2025 року. У програмі заплановані спринти, гонки переслідування та змішані естафети.

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