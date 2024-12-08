Контіолахті. Чоловічий масстарт. Онлайн-трансляція
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У суботу, 8 грудня, в межах першого етапу Кубку світу з біатлону у фінському Контіолахті відбудеться чоловічий масстарт.
Україну в гонці представлять троє біатлоністів. Усього у стартовому листі заявлені 30 спортсменів.
- 6. Віталій Мандзин
- 16. Антон Дудченко
- 23. Дмитро Підручний
Початок чоловічого масстарту запланований на 15:30 за київським часом. Чемпіон проведе текстову трансляцію гонки.
Нагадаємо, етап Кубку світу в Контіолахті завершиться 8 грудня жіночим масстартом, який розпочнеться о 18:10.