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Контіолахті. Чоловічий масстарт. Онлайн-трансляція

Денис Шаховець — 8 грудня 2024, 10:10
Getty Images
Контіолахті. Чоловічий масстарт. Онлайн-трансляція

У суботу, 8 грудня, в межах першого етапу Кубку світу з біатлону у фінському Контіолахті відбудеться чоловічий масстарт.

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Україну в гонці представлять троє біатлоністів. Усього у стартовому листі заявлені 30 спортсменів.

  • 6. Віталій Мандзин
  • 16. Антон Дудченко
  • 23. Дмитро Підручний

Початок чоловічого масстарту запланований на 15:30 за київським часом. Чемпіон проведе текстову трансляцію гонки.

Нагадаємо, етап Кубку світу в Контіолахті завершиться 8 грудня жіночим масстартом, який розпочнеться о 18:10.

Контіолахті Кубок світу з біатлону